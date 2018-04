Lo stallo istituzionale prosegue e, a 46 giorni dalle elezioni dello scorso 4 marzo, sembra ancora lontana la formazione di un nuovo governo. I due giri di consultazioni al Quirinale sono entrambi andati a vuoto e anche i due giri esplorativi affidati dal presidente Mattarella alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati non hanno portato ad alcun risultato concreto. Il Movimento 5 Stelle, che si dice pronto a firmare un contratto di governo alla tedesca con la Lega, continua a opporre veti sugli alleati Meloni e Berlusconi, pur avendo dichiarato che nell'eventualità accetterebbe un loro appoggio esterno di governo, e rifiuta qualsiasi trattativa con il centrodestra unito.

Dal canto suo, Matteo Salvini ha ribadito che il centrodestra non si spacca e che se Di Maio non metterà da parte i veti, la trattativa per l'accordo di governo con la Lega verrà dichiarata conclusa e il centrodestra proverà a governare da solo cercando gli appoggi necessari in Aula. Qualora lo stallo dovesse proseguire ancora per molto, i leader politici auspicano, come extrema ratio, il ritorno alle urne. Ma un nuovo voto cambierebbe lo scenario? A quanto pare, stando alla Supermedia elaborata da Youtrend, no.

I sondaggi condotti in queste ultime settimane evidenziano una crescita di consensi per il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 34%, e della Lega, stimata oggi al 20,7%, mentre il Partito Democratico crolla e scende sotto il 18% (17,6%), LeU finisce sotto la soglia di sbarramento al 2,8%, FdI rimane stabile al 4,1% e Forza Italia cresce di poco e si attesta al 12,5%. Con l'aumento consistente della Lega, il Centrodestra sale oltre il 38% e si avvicina al 40% dei consensi, la cosiddetta soglia psicologica che rende allettante l’ipotesi di un ritorno alle urne.

Se si andasse a votare oggi, però, sicuramente le percentuali di consenso raccolte dai vari partiti varierebbero, ma allo stesso tempo non così tanto da permettere a singole coalizioni o formazioni politiche di formare un governo senza appoggi esterni.