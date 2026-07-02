“Wild Africa Adventures”: In Africa va in onda il primo show televisivo per la conservazione delle specie locali

Wild Africa Adventures è una serie africana in 13 episodi con star come Lupita Nyong'o e Danai Gurira per sensibilizzare sulla conservazione. Andrà in onda in tutto il continente e racconta i progetti in corso per tutelare le specie autoctone.

Loxodonta cyclotis, gli elefanti di foresta della Nigeria



Qui in Italia siamo dietro a Temptation Island o l'Isola dei famosi, come programmi di punta dell'attuale palinsesto televisivo. In Africa, invece, in tutto il continente e per la prima volta ci sarà uno show da 13 puntate completamente dedicato agli animali per sensibilizzare tutta la popolazione sull'importanza della conservazione delle specie autoctone.

Si chiama "Wild Africa Adventures" la serie TV che vedrà come protagonisti star locali, alcune note anche a livello mondiale, che hanno deciso di prestarsi per questa avventura televisiva che si basa su un dato di fatto urgente e reale: il crollo del 76% delle popolazioni animali monitorate negli ultimi 50 anni in Africa.

Tra i vip che partecipano ai 13 episodi c'è Lupita Nyong'o, l'attrice di origine kenyota nota per aver vinto nel 2014 il Premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per il film "12 anni schiavo". Ma c'è anche Danai Gurira, sua partner in "Black panter", la mega produzione della Marvel che racconta le gesta di questo supereroe. Insieme ad altri partecipanti famosi, gli ospiti incontreranno gli animali più carismatici dell'Africa, dagli elefanti di foresta in Nigeria ai coccodrilli dal muso sottile in Ghana, non dimenticando i pangolini di Temminck in Namibia e i rinoceronti neri in Sudafrica.

Un pangolino di Temminck



Il 30 giugno 2026, dunque, la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) ha annunciato il lancio del programma e le telecamere documenteranno progetti sul campo cruciali, come il salvataggio delle tartarughe marine in Nigeria, la protezione dei pangolini di Temminck in Namibia e il lavoro della prima unità antibracconaggio interamente femminile dello Zimbabwe, le Akashinga.

“ZBC's Wild Africa Adventures” è prodotto a Città del Capo, in Sudafrica, da Wild Africa con il supporto dell'International Fund for Animal Welfare (IFAW) e della Tammy Estrada Strome Foundation. “ La serie offre uno sguardo straordinario sulla maestosità della fauna selvatica africana, vista attraverso gli occhi di chi è in prima linea nella conservazione – ha dichiarato Azzedine Downes, Presidente e CEO dell'IFAW – Le immagini vivide e le storie avvincenti catturate attraverso l'obiettivo non solo alimentano un senso di meraviglia, ma offrono anche un rinnovato slancio all'impegno per l'obiettivo comune della conservazione e della tutela dell'ambiente naturale per le generazioni future”.

Nel video a seguire, l'annuncio del lancio del programma al Tg della tv dello Zimbabwe:

Anche in Italia sarà possibile seguire lo show che andrà in onda subito dopo i Mondiali, guardandolo attraverso i canali social su Instagram all'indirizzo @wildafricaorg e attraverso il sito wildafrica.org dove si possono scoprire maggiori dettagli sulla fauna selvatica africana.