“Venite, c’è un coccodrillo in piscina”: il video dell’ospite inatteso nel resort australiano

Un giovane coccodrillo nuota serenamente nella piscina di un resort nel Queensland in Australia. I video del rettile sono diventati virali in Rete ma in realtà non è così raro che animali selvatici entrino in contatto con gli esseri umani in zone antropizzate dell'Australia.

Un giovane coccodrillo nuota tranquillamente in uno specchio d'acqua. Fin qui nulla di strano, ma il rettile non era però nel suo habitat abituale ma nella piscina di un resort di lusso nel Queensland, in Australia.

Le immagini sono state diffuse su TikTok da alcuni ospiti che hanno trovato la "sorpresa" recandosi nell'area del grande albergo di lusso e sono diventate virali, sebbene non si tratti di un fenomeno così raro in quella parte di mondo.

Allo Sheraton Grand Mirage di Port Douglas, infatti, anche gli ospiti della struttura in realtà non sono sembrati in alcun modo spaventati dalla presenza dell'animale, tanto che in altri video si vedono le persone prendere serenamente il sole sui lettini in attesa dell'intervento delle guardie forestali che, infatti, poi hanno prelevato il rettile per riportarlo in natura.

Le segnalazioni, a dimostrazione della consapevolezza degli australiani rispetto alla condivisione dell'habitat con specie selvatiche, sono arrivate tramite "Qwild", l'app ufficiale del governo del Queensland che serve proprio per segnalare avvistamenti di animali come coccodrilli, koala, canguri e anche animali marini. L'app ha un sistema di geolocalizzazione e si possono anche caricare foto e video degli avvistamenti in modo tale che sia immediato l'intervento degli operatori e i dati vengono utilizzati per la ricerca, la conservazione e la tutela della fauna selvatica.

In Australia vivono due specie di coccodrilli che si distinguono in base proprio all'acqua in cui vivono: salata o d'acqua dolce. Il coccodrillo d'acqua salata (Crocodylus porosus) è il rettile più grande del mondo e può raggiungere i 7 metri di lunghezza. Il coccodrillo d'acqua dolce (Crocodylus johnstoni), come quello che si vede nel video, è più piccolo e può raggiungere i 3 metri di lunghezza.