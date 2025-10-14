Un coccodrillo è finito in un centro di detenzione in Australia. La protesta: “Arrestato ingiustamente”

In Australia il coccodrillo marino Old Faithful, simbolo del parco di Rinyirru, è stato catturato e rinchiuso dalle autorità per “comportamenti preoccupanti”. Le comunità delle Prime Nazioni denunciano un arresto ingiusto e chiedono la sua liberazione.

Può un coccodrillo essere arrestato e incarcerato perché ha avuto comportamenti giudicati preoccupanti dalle autorità pubbliche? Sì, è successo in Australia dove da diverse settimane il coccodrillo marino Old Faithful si trova recluso all'interno di una struttura governativa a Cairns, nel Queensland.

Prima, Old Faithful viveva libero nell'area naturale di Rinyirru, parte del più grande Lakefield National Park. Dopo quasi 30 anni di vita libera, l'8 settembre il coccodrillo è stato catturato e portato via dagli ufficiali del dipartimento Ambiente del Queensland. Per i popoli delle Prime Nazioni australiane, però, si tratta di un "arresto ingiusto" e ne chiedono al più presto la liberazione.

Perché il coccodrillo Old Faithful è stato arrestato

Old Faithful è un coccodrillo marino (Crocodylus porosus) diventato noto al grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione Crocodile Hunter del naturalista australiano Steve Irwin. La sua età è stimata tra gli 80 e i 100 anni ma da almeno 30 vive libero nella riserva naturale di Rinyirru Lakefield National Park a contatto con le comunità delle Prime Nazioni e i tanti turisti che frequentano il parco.

Proprio la prossimità con le persone però lo avrebbe reso sempre più dipendente dal cibo di origine antropica. Il dipartimento Ambiente del Queensland ha dichiarato di aver monitorato Old Faithful in seguito alle segnalazioni di alcuni turisti e di avere effettivamente riscontrato dei "comportamenti preoccupanti", tanto da aver deciso di rimuoverlo dal suo ambiente "per garantire la sicurezza pubblica".

Alcuni turisti sarebbero arrivati al punto di offrirgli del cibo per attirarlo fuori dall'acqua e fotografarlo. Questo comportamento è sbagliato sotto tutti i punti di vista: rende il coccodrillo dipendente dal cibo umano e gli fa perdere la diffidenza innata che i selvatici provano verso le persone. Inoltre, espone a seri rischi i turisti stessi dato che Old Faithful è un coccodrillo colossale di oltre 4,5 metri, e appartiene alla specie che, secondo il database indipendente CrocAttack, è responsabile di tutti gli attacchi mortali ai dammi di esseri umani registrati in Australia.

Non tutti però hanno preso bene la carcerazione dell'animale, diventato negli anni un simbolo del parco e delle comunità locali.

Chi chiede la liberazione del coccodrillo Old Faithful

Old Faithful non è un coccodrillo come gli altri, ma ricopre un ruolo importante nella cultura dei popoli delle Prime Nazioni del Far North Queensland. Come aveva spiegato a Fanpage.it Peter Hewitt, esponente della comunità aborigena australiana Jerrinja-Yuin: "Sappiamo di essere connessi alla natura, non siamo una cosa a parte. Di conseguenza il nostro sistema di conoscenza è profondamente collegato ad essa, ma questo comporta anche delle responsabilità. Anche gli animali sono parte del nostro sistema di conoscenza".

Le comunità del Queensland sono quindi intervenute per difendere il coccodrillo, a cominciare da Alwyn Lyall, presidente della Rinyirru Lakefield Aboriginal Corporation: "Quell'animale, e gli animali come lui, svolgono un ruolo importante nella nostra società in quanto animali totemici", ha detto a SBS News.

La sorte di Old Faithful però oggi continua a restare appesa a un filo.