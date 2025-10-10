Il video dei coccodrilli che circondano la barca di un viaggiatore solitario: “È stato spaventoso”

Durante un viaggio in barca in solitaria lungo la costa del Western Australia, Dave Hancock si è trovato circondato da coccodrilli che hanno colpito la sua imbarcazione. Il video mostra i grandi predatori mentre circondano la barca nella notte, spaventando l’uomo.

Immagina di fare un viaggio in barca in solitaria e trovarti improvvisamente circondato da coccodrilli famelici. È quello che è successo a Dave Hancock mentre stava navigando lungo la costa settentrionale del Western Australia.

Il video condiviso dall'uomo mostra i grandi rettili mentre si avvicinano alla barca e la speronano con gli arti e il capo. Un comportamento che ha sorpreso e spaventato Hancock mentre si trovava solo in mezzo all'acqua nella notte.

L'incontro con i coccodrilli: "Picchiavano contro il fianco della barca"

Hancock stava navigando da circa 12 ore quando ha deciso di gettare l'ancora per avere qualche minuto di meritato riposo. Dopo essersi fermato però è successo qualcosa di inaspettato: un gruppo composto da almeno quattro o cinque coccodrilli si è avvicinato all'imbarcazione.

Come ha raccontato a Yahoo News: "È normale che i coccodrilli siano curiosi, ciò che è insolito è il fatto che ‘picchiassero' contro il fianco della barca durante la notte. È stato spaventoso". Come mostra il video condiviso dall'uomo, i coccodrilli si sono avvicinati fino a toccare l'imbarcazione e più volte sembra che cercassero addirittura di speronarla. Un comportamento che ha colto di sorpresa Hancock, impedendogli di riposare.

Chi sono i coccodrilli marini e perché sono i più pericolosi dell'Australia

In Australia sono presenti due specie diverse: il coccodrillo di Johnson (Crocodylus johnstoni), e il coccodrillo marino (Crocodylus porosus). Quest'ultimo è il più temuto a causa della sua mole imponente, si tratta infatti del rettile più grande al mondo grazie alle dimensioni che possono anche superare i 6 metri.

Questa specie può vederci come prede – similmente a quanto avviene per gli squali – come dimostrano i diversi attacchi ai danni delle persone registrati nei paesi che compongono il suo areale. Secondo il database indipendente CrocAttack in Australia dal 1969 a oggi i coccodrilli marini si sono resi responsabili di 46 attacchi mortali. L'ultimo avvenuto nel Western Australia ha coinvolto un gruppo di pescatori indonesiani impegnati in una battuta di caccia illegale.

La maggior parte degli attacchi però non sono a scopo di predazione, e possono essere motivati dalla volontà di difendere il territorio dalle ingerenze esterne. Per questo probabilmente i coccodrilli hanno circondato l'imbarcazione di Hancock, il motivo era accertarsi di quella strana e nuova presenza, e non predare l'uomo.