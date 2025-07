Spiaggiamenti di draghi marini in Australia: l’appello degli esperti ai bagnanti: “Segnalate i casi”

Sono animali particolarissimi e nei nostri mari non se ne vedono, così colpiscono ancora di più chi non li conosce e rimane affascinato dai loro colori e anche da quel nome che evoca imprese epiche: il drago marino. Ma in Australia, invece, la specie è molto nota e negli ultimi tempi anche per un motivo in più: il fenomeno degli spiaggiamenti di questi animali che è decisamente aumentato al punto che gli esperti stanno chiedendo ai bagnanti di segnalarli.

David Booth, professore di Ecologia marina all'Università di Tecnologia di Sydney, ha lanciato l'appello chiedendo alle persone di fotografare gli animali che muoiono in riva al mare e di inviare la segnalazione al dipartimento con le indicazioni di dove è avvenuto. L'esperto ha anche ipotizzato che l'aumento dei casi può essere dovuto alle tempeste che si sono abbattute sulla parte meridionale del Paese nell'ultimo periodo e nelle cui acque vi è l'habitat in cui vivono questi splendidi animali marini.

Sono tre le tipologie di di drago marino che abitano nell'Australia meridionale: il drago marino erbaceo, il drago marino foglia e il drago marino rubino. Questi animali, simili ai cavallucci marini, si muovono tra le foreste di alghe, le praterie di fanerogame e vicino a scogliere rocciose poco profonde.

Del drago foglia, in particolare, su Kodami abbiamo realizzato anche un video approfondimento:

""Dato che il cambiamento climatico provoca ondate di calore e tempeste marine più intense – ha dichiarato il professor Booth – insieme a venti più forti e piogge più intense, ciò potrebbe rappresentare una seria minaccia per la sopravvivenza delle popolazioni di draghi marini".