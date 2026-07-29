Un drone cattura il momento in cui una megattera partorisce in Australia: le immagini dall’alto

Un pilota di droni ha documentato per la prima volta dall'alto il parto di una megattera al largo di Kingscliff, n Australia. Le immagini, considerate eccezionali dagli esperti, serviranno per approfondire la ricerca su uno degli eventi più rari e misteriosi del mondo marino.

Le immagini arrivano dal cielo di Kingscliff, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Dall'alto un drone riprende il mare blu in cui una chiazza rossa si espande nel momento in cui una megattera dà alla luce il suo piccolo, la cui sagoma emerge tra le onde del mare. Sono le immagini fantastiche catturate da un pilota di droni, Alex Forrest, che è una delle sole quattro persone ad aver ripreso una balena mentre partoriva, ed è il primo a farlo con un drone.

Tutto è iniziato lo scorso martedì, quando un volontario dell'Organizzazione per il Soccorso e la Ricerca dei Cetacei in Australia (ORRCA) ha notato una megattera che nuotava dietro al pod e ha iniziato a filmarla da circa 700 metri dalla costa di Kingscliff. Gli esperti hanno monitorato l'esemplare e Forrest ha fatto volare il drone a 100 metri di altezza, nel rispetto del Regolamento sulla conservazione della biodiversità del Nuovo Galles del Sud.

Il documento video che è emerso da questo sorvolo rappresenta dunque un unicum e Annie Post, responsabile della ricerca presso l'ORRCA, ha dichiarato alle testate locali che il filmato aiuterà a confrontare le immagini con altri casi documentati di nascite di megattere e balene in tutto il mondo.

Il parto delle megattere (Megaptera novaeangliae) è uno degli eventi più misteriosi del mondo marino. Fino a pochissimo tempo fa quasi nessuno lo aveva mai visto, ma recenti scoperte scientifiche e immagini come quella di cui stiamo scrivendo hanno svelato alcuni dettagli sull'evento. Un recente studio scientifico, del maggio del 2025, ha ad esempio confermato che il parto avviene durante la migrazione, ovvero mentre gli animali sono in movimento mentre prima si pensava che si svolgesse solo nei periodi di stop nelle acque calde del tropici.

Una volta finita la sessione di parto, la madre e il piccolo riprendono subito a nuotare insieme al gruppo ma prima ci sono dei momenti fondamentali per la sopravvivenza del cucciolo. Quest'ultimo, infatti, esce dal corpo materno prima con la coda e poi con la testa, motivo per il quale la megattera lo spinge verso la superficie per il primo respiro. A mettere in atto questa operazione, spesso, sono anche le altre femmine che collaborano per la buona riuscita del parto. C'è una logica perfetta nella natura rispetto al fatto che la testa sia l'ultima parte del corpo a fuoriuscire: altrimenti il neonato rischierebbe di annegare provando a respirare prima di essere completamente libero nell'acqua.

Nonostante tutti gli studi sul mondo sottomarino, il parto completo di una megattera non era mai stato documentato in video fino al 5 marzo 2021. Solo allora un team di registi e scienziati di National Geographic a Maui è riuscito a filmare l'evento anche in quel caso grazie all'uso dei droni, mostrando una nuvola di sangue improvvisa e l'istante esatto in cui il piccolo è emerso.