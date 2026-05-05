Un Chihuahua di 15 anni chiuso in un sacchetto e abbandonato in strada a Roma

A segnalare la presenza di un cane di piccola taglia all'interno di un sacchetto di plastica nella zona di Tor Vergata è stato un cittadino. Il Chihuahua, chiamato Ercole, ha 15 anni ed è sopravvissuto sebbene sia stato anche tenuto in pessime condizioni di salute prima di sbarazzarsene.

Ercole, il Chihuahua di 15 anni abbandonato dentro una busta di plastica a Roma



Chiuso dentro un sacchetto e gettato tra i rovi. Così è stato trovato un Chihuahua di 15 anni a Roma, nella zona di Tor Vergata. A salvarlo e a rendere nota la sua storia è LNDC Animal Protection, che ha diffuso anche le immagini del piccolo cane ritrovato in pessime condizioni, affetto anche da una grave forma di dermatite.

Il Chihuahua, indetificato tramite il microchip e che si chiama Ercole, era all'interno del sacchetto al margine della carreggiata. A capire che dentro quella busta di plastica ci fosse un animale è stato un cittadino che ha segnalato l'accaduto al servizio "Pet in time", attivo nella Capitale. Si tratta di un numero verde (848-780-047) a cui le persone possono rivolgersi proprio nei casi di bisogno per un pronto intervento a tutela degli animali in strada.

"Ercole oggi lotta ancora, dopo aver rischiato la vita – fanno sapere da LNDC – Ma quanto accaduto non può essere liquidato come un semplice abbandono. Qui siamo di fronte a una violenza deliberata, che richiede risposte immediate e indagini serie".

L'associazione ha presentato denuncia "per fare piena luce su quanto accaduto e accertare tutte le responsabilità. Ma non basta. È inaccettabile che un caso così evidente non venga trattato fin da subito come maltrattamento, con tutte le procedure che ne conseguono".

Secondo quanto riporta la sezione di Ostia, chiaramente l'associazione ha anche chiesto che Ercole non ritorni nella proprietà della persona con cui stava, fin quando non si accertino appunto le responsabilità di quello che ha dovuto vivere questo cane.