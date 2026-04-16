Il linguaggio dei capodogli è simile al nostro: vocali e struttura fonetica nei loro clic comunicativi

Uno studio sui capodogli rivela che i loro clic, i suoni attraverso cui comunicano, seguono percorsi strutturati simili alle nostre vocali e usando vere e proprie regole fonetiche. La ricerca suggerisce che ci sia un sistema comunicativo complesso e potenzialmente paragonabile al linguaggio umano.

Capodogli e uomini hanno un metodo molto simile di comunicare. Due specie che possono sembrare così distanti l’una dall’altra condividono infatti alcuni passaggi evolutivi che sono emersi grazie a uno studio internazionale pubblicato su Proceedings B e realizzato attraverso il progetto CETI che mette insieme esperti di biologia marina e, in questo caso, di intelligenza artificiale per riuscire a comprendere le vocalizzazioni dei cetacei.

Ciò che è emerso è che i clic che producono i cetacei per parlare l’uno con l’altro e che per un essere umano non hanno alcun significato, in realtà farebbero parte di un sistema di comunicazione talmente complesso da essere paragonabile a quello che utilizza la nostra specie.

In particolare lo studio ha approfondito le cosidette “codas” utilizzate dai capodogli, ovvero la sequenza di suoni (i clic, appunto) attraverso i quali gli animali comunicano tra di loro, scoprendo che c’è una forte somiglianza all’uso delle vocali e della fonetica negli esseri umani.

Gli esperti ritengono che i grandi mammiferi marini modulano la loro “voce", tanto nel tono quanto nella durata dei clic, in modo tale da produrre quelle che per noi sarebbero parole che compongono le frasi per farci comprendere dai nostri interlocutori. I ricercatori parlano di vere e proprie “strutture linguistiche” molto complesse che, come accennavamo a inizio articolo, in qualche modo avvicinano due specie così lontane.

Il modo in cui i capodogli comunicano poi ricorda esattamente le regole della fonologia umana, tanto che sono stati individuate diverse categorie di codas, con caratteristiche simili a vocali brevi e lunghe, e variazioni influenzate dal contesto, analoghe ai dittonghi.

La complessità di questo sistema comunicativo è del resto in linea con quello che già abbiamo scoperto sui cetacei in generale e in particolare relativamente alla struttura sociale dei capodogli. Si tratta di animali che vivono in gruppi familiari ristretti e altamente collaborativi e sviluppare una comunicazione chiara e che appartiene ai singoli pod è un vero e proprio vantaggio evolutiv che aiuta nel coordinarsi, nella trasmissione del patrimonio culturale e facilita le relazioni sociali.