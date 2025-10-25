Un cagnolino resta incastrato sotto un treno della metropolitana di New York: il video del salvataggio

Il cagnolino salvato nella metro di New York



Un cucciolo di nome Moose dopo essere scappato dall'asilo per cani si è nascosto sotto un treno della linea 2 della metropolitana di New York. Per fortuna alcuni pendolari si sono accorti della sua presenza e prima che il treno partisse hanno avvisato la Polizia. Gli agenti sono subito intervenuti e tutta l'operazione di salvataggio è stata ripresa dalle loro bodycam.

Il video del cagnolino salvato dalla Polizia di New Yorck

Sono stati momenti di paura nella metropolitana di New York quando un cucciolo di nome Moose è stato salvato da un gruppo di poliziotti dopo essere rimasto bloccato sotto un treno della linea 2, all’altezza della 14esima strada.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia, Moose era fuggito da un asilo per cani situato poco distante, approfittando di una porta lasciata accidentalmente aperta. Spaventato e disorientato, il cucciolo si era infilato quindi nei tunnel della metropolitana, finendo per nascondersi sotto un vagone. Alcuni passanti, per fortuna lo hanno notato e hanno subito allertato le autorità.

Sul posto è intervenuto l'agente Frank Sarro che subito si è calato sotto il vagone nel tentativo di raggiungere il piccolo impaurito. Per conquistare la sua fiducia Sarro ha iniziato prima a fischiettare e a chiamarlo con dolcezza, infine si è sdraiato e lo ha afferrato con dolcezza. A quel punto Moose era abbastanza tranquillo da farsi portare via.

Il piccolo Moose dopo la paura ha riabbracciato la sua famiglia

Una volta al sicuro, il cagnolino si è lasciato coccolare dagli agenti che erano accorsi sui binari. Tutti lo hanno trattato con dolcezza, cercando di tranquillizzarlo mentre Moose, con i suoi grandi occhi marroni, li fissava in silenzio.

Poi il cucciolo è stato poi portato nel commissariato più vicino, dove è stato accudito in attesa di rintracciare il suo umano. E poco dopo, è arrivato il momento tanto atteso: la famiglia di Moose è venuto a prenderlo e lo ha riabbracciato. Tornato tra braccia familiari, il cagnolino si è finalmente tranquillizzato dopo la disavventura.