Un uomo rimasto senza casa e lavoro riabbraccia il cane che gli era stato rubato: “È tutto ciò che mi resta”

A New York, Charles Williams, 45 anni, è rimasto senza casa e senza lavoro. Il suo unico amico e sostegno era rimasto il cane Roc, rubato mentre dormiva in metropolitana. Dopo quattro giorni di angoscia, l’animale è stato lasciato davanti a una stazione di polizia e i due si sono riabbracciati commossi.

Charles Williams aveva perso tutto nel giro di un mese: casa, lavoro, affetti, fino a finire a vivere in strada. Ogni cosa, tranne il suo cane Roc, fino a quando non gli è stato strappato anche questo. Mentre dormiva nella metropolitana di New York qualcuno gli ha rubato il suo Roc gettandolo nel panico più totale.

Grazie a un'azione collettiva, però, Williams è riuscito a riabbracciare il suo amico in un emozionante incontro ripreso dalle telecamere di PIX11 News.

Charles Williams riabbraccia il suo Roc



Cosa è successo al cane Roc dopo essere stato rapito

Williams ha raccontato ai media locali che si trovava in metro quando è svenuto per la stanchezza: viveva per strada da poco più di un mese dopo aver perso la casa e il lavoro. Quando si è svegliato la mattina successiva il suo Roc non c'era più. All'inizio non capiva cosa fosse successo, ma quando ha visionato le riprese delle telecamere di sorveglianza ha visto seduto di fronte a lui che sembrava estremamente interessato al cane poco prima della scomparsa. Williams che non avrebbe mai più rivisto Roc.

Disperato, ha rilasciato un'intervista con un messaggio disperato rivolto al rapitore: "È la mia unica famiglia, è tutto ciò che ho".

L'appello ha avuto effetto e giovedì una persona non ancora identificata ha lasciato Roc davanti alla stazione di polizia, a poca distanza dallo Yankee Stadium. Gli agenti hanno subito chiamato Williams per avvisarlo.

La felicità durante l'incontro: "Ora so che dio esiste"

La felicità dell'abbraccio tra Williams e il suo Roc ha emozionato tutti i presenti. "Voglio piangere – ha detto – Ora so che dio esiste perché è impossibile trovare il tuo cane in una città enorme come New York". E poi ha promesso a Roc: "Non lo farò mai più".

Nel frattempo stanno cercando il rapitore, infatti non è chiaro se fosse la stessa persona che aveva abbandonato il cane in un lenzuolo fuori da una stazione. Per Williams però conta una sola cosa: essersi riunito con l'amico che ai suoi occhi è il suo unico parente.