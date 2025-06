Torna a casa dalla missione in Marina e scopre che la famiglia ha dato via il suo cane: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Il marinaio della Marina statunitense Paulo Silva è tornato a casa da una missione di otto mesi in Medio Oriente per scoprire che il suo amato cane era stato dato via. La persona che avrebbe dovuto prendersene cura mentre Paulo era all'estero lo ha regalato ad altre persone.

Da quel momento per il marinaio è iniziata una instancabile ricerca per ricongiungersi al suo amico animale.

Perché Archie è stato separato da Paulo

La festa di bentornato nella casa in New Jersey di Paulo Silva è durata molto poco quando ha scoperto che il suo amato Archie, un Golden Retriever di 5 anni non c'era. Il parente al quale lo aveva affidato durante i lunghi mesi in missione in Medio Oriente aveva deciso di disfarsene senza avvertirlo.

A denunciare l'accaduto è stato proprio Paulo con un post su Facebook con il quale chiedeva l'aiuto di tutta la comunità per rintracciare il suo amico. Il primo giugno l'uomo è rimasto molto sorpreso dopo non aver trovato il cane a casa: nella sua mente Archie avrebbe dovuto essere proprio il primo ad accoglierlo scodinzolando come tante volte aveva visto accadere ai suoi colleghi di ritorno da una lunga missione.

Dopo un confronto con la persona a cui l'aveva affidato è emersa la verità: "Dicevano che il mio cane non si stava ambientando bene, che aveva problemi a rimanere in casa. Ma in passato ho avuto diverse persone che si sono occupate del mio cane, senza alcun problema", ha raccontato all'Asbury Park Press. Il parente avrebbe detto a Silva che "non avevano altra scelta" se non quella di regalare l'animale.

Da quel momento per Paulo è iniziata la ricerca con l'aiuto della polizia di Toms River e della contea di Monmouth, e di un gruppo di utenti di Facebook che hanno diffuso le foto del cane. Nel giro di pochi giorni Archie è stato localizzato e mercoledì 3 giugno ha riabbracciato il suo umano.

Il ricongiungimento tra Paulo e Archie: "È tornato da me sano e salvo"

Con un commosso post su Facebook Paulo ha comunicato di aver finalmente riabbracciato il suo Archie: "Sono molto felice di comunicare che Archie è tornato da me sano e salvo. Voglio ringraziare sinceramente la famiglia che si è presa cura di lui in questo periodo. La vostra gentilezza, le vostre cure e il vostro amore per Archie non sono passati inosservati e vi sono profondamente grato per tutto quello che avete fatto. Apprezzo il tempo e l'impegno che avete dedicato al suo benessere".

Paulo è stato molto fortunato perché la famiglia che aveva ricevuto Archie ha accettato subito e di buon grado di restituirlo. Come gesto di buona volontà Paulo ha messo in contatto la famiglia con un allevatore di Golden Retriever che si è offerto di donare uno dei suoi cuccioli.

"Grazie a tutti coloro che hanno mostrato sostegno in questa situazione. Sono incredibilmente grata per l'amore e la cura che la nostra comunità ha dimostrato e sono felice di riportare Archie alla casa a cui appartiene".