Pluto dopo l’abbandono inizia il percorso per diventare cane da pet therapy: “È lui che ha salvato me”

Il cane Pluto era stato trovato abbandonato e bagnato in un parcheggio da Kimberly Dishon. Dopo avergli prestato le prime cure la donna ha deciso di adottarlo, e dopo averlo conosciuto ha deciso di accompagnarlo nel percorso per diventare un cane da pet therapy: "Credo che me lo abbia mandato mio cucciolo, Mittens, perché che mi sentivo sola dopo la sua morte"

La trasformazione del cane Pluto dall’abbandono alla sua nuova vita



Era stanco e affamato, completamente zuppo di pioggia all'interno di un parcheggio, e non sapeva cosa fare. Proprio nel momento più buio però ha incontrato sul suo cammino una persona che non è rimasta indifferente davanti al suo dolore.

Così si sono incontrati il cane Pluto e la sua amica umana Kimberly Dishon. La donna ha riconosciuto in lui un cane abbandonato e lo ha portato a casa sua per le prime cure. Da quel momento hanno iniziato il loro percorso insieme e oggi Pluto sta per diventare un cane da pet therapy la cui storia è diventata virale sui social.

La storia di Pluto: dall'abbandono alla nuova vita

Pluto era stato abbandonato nel parcheggio di una palestra in Oklahoma. Qui è rimasto per un tempo indefinito fino a quando Kimberly non lo ha notato mentre aspettava con occhi tristi davanti all'ingresso della struttura.

Senza esitare un minuto, la donna lo ha preso con sé e portato a casa per dargli un pasto decente e pulirlo. È stata una operazione lunga e laboriosa a causa dello stato di abbandono in cui versava il cane: "Era talmente esausto che si è addormentato mentre lo lavavo", ha raccontato all'emittente News9.

La successiva visita dal veterinario pochi giorni dopo ha confermato che non aveva microchip e non era possibile risalire ai suoi umani precedenti e dopo oltre una settimana la donna ha deciso di adottarlo definitivamente. Lo ha chiamato Pluto e ha condiviso la loro storia su TikTok: in poche ore il video ha raggiunto milioni di visualizzazioni e attirando l’attenzione da ogni parte del mondo: "Sapere che così tante persone lo seguono e lo sostengono è commovente", ha detto.

Oggi Pluto ha più di 30mila follower e una nuova missione: diventare un cane da pet tehrapy. Ora sta seguendo un percorso che lo porterà a ricevere la certificazione per portare conforto a chi ne ha bisogno. Una scelta che Kimberly ha preso dopo aver sperimentato in prima persona la personalità sensibile e dolce del suo amico animale: "Pensavo di salvarlo, ma in realtà è lui che ha salvato me".

"Pluto mi è stato mandato dal mio cane che non c'è più"

Secondo Kimberly non è un caso che Pluto sia entrato nella sua vita in maniera tanto spontanea per cambiargliela radicalmente: "Credo che il mio dolce cucciolo, Mittens, sapesse che mi sentivo sola dopo la sua morte", ha scritto in un post virale su TikTok.

La popolarità di Pluto sui social nasce proprio da quei primi post attraverso cui Kimberly aveva cercato il suo umano precedente, nella speranza che fosse solo stato smarrito e non abbandonato: "Ho chiamato i rifugi locali, ma nessuno lo aveva segnalato. Non aveva microchip. Ho pubblicato un post sui social media".

Una buona prassi che andrebbe sempre rispettata e che dopo 7 giorni di attesa ha permesso a Kimberly di poter avere Pluto come definitivamente suo, per iniziare insieme un nuovo percorso.