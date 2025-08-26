Abbandona il cucciolo di tre mesi all’aeroporto perché non lo può imbarcare: il video

All’aeroporto di Florianópolis, in Brasile, un uomo ha abbandonato il suo cucciolo di tre mesi dopo che gli era stato impedito di imbarcarlo sull'aereo. Ripreso dalle telecamere, è stato rintracciato e arrestato. Il cagnolino invece avrà una nuova vita: è stato adottato da uno dei dipendenti dell'aeroporto.

Il cucciolo abbandonato all’aeroporto in Brasile



Un uomo è stato arrestato dopo aver abbandonato il proprio cane, un cucciolo di appena tre mesi, all'Aeroporto Internazionale di Florianópolis, in Brasile. All'uomo non era stato permesso di imbarcare il cagnolino e piuttosto che perdere il volo ha scelto di lasciarlo nel parcheggio all'interno del trasportino. Non immaginava però che tutta la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza permettendo così agli agenti di risalire alla sua identità e arrestarlo.

La scena incredibile dell'uomo che lascia il cane nel parcheggio dell'aeroporto

Le telecamere di sicurezza dell'aeroporto hanno ripreso una scena da brividi: la sequenza in cui l'uomo senza esitazione nasconde il trasportino con il cucciolo all'interno tra due auto nel parcheggio dell'aeroporto. Pensava di non essere visto ma il video invece è stato visionato dagli agenti, permettendo così il ritrovamento dell'animale, e anche l'identificazione della persona che lo aveva deliberatamente abbandonato.

Il fatto si è verificato la sera di mercoledì 20 agosto e subito sono partire le indagini. I primi a trovare il cagnolino sono stati i dipendenti della concessionaria aeroportuale che subito hanno contattato la Polizia.

Durante le indagini si è scoperto che l'uomo si era imbarcato su un volo diretto a Brasilia. Gli agenti di polizia di Santa Catarina hanno quindi contattato i colleghi del Distretto Federale, tramite la Stazione di Polizia dell'Aeroporto Internazionale di Brasilia, e anche la Divisione Reati contro gli Animali.

Grazie alle informazioni fornite dalla Polizia Civile di Santa Catarina, gli agenti della capitale brasiliana hanno arrestato l'uomo per crudeltà sugli animali, tra cui il reato di abbandono. Per la legge ora rischia 5 anni di reclusione.

Per il cucciolo invece è iniziata una nuova vita.

Come sta il cane abbandonato all'aeroporto: ora ha una famiglia

Dopo essere stato trovato, il cucciolo è stato visitato e tenuto sotto osservazione. Ma aveva già fatto breccia nel cuore degli operatori che lo avevano salvato. Secondo quanto riportano i media locali, infatti, è stato subito adottato da uno dei membri del team dell'aeroporto.

Ora ha una nuova famiglia e un nuovo nome: si chiama Zurich e vive con uno degli operatori dello scalo aereo, uno di quelli che si era accorto di lui guardando le telecamere di videosorveglianza.