Abbandona scatolone con 4 gatti morti e uno in fin di vita: incastrato dalle telecamere

Un ragazzo si avvicina al cancello di una casa con uno scatolone in mano, lo posa prima su un'auto parcheggiata vicino, e poi lo abbandona tra le sterpaglie davanti all'abitazione. Una videocamera riprende tutto e i proprietari della villetta vanno a vedere cosa è stato depositato proprio davanti alla loro casa, quello che si trovano davanti li lascia senza parole. Nello scatolone abbandonato ci sono 5 cuccioli di gatto: 4 sono già morti, mentre l’ultimo è in fin di vita, e dopo aver combattuto ancora per qualche ora è morto come i suoi fratellini.

Scatta subito la denuncia ai Carabinieri Forestali contro ignoti, redatta dall’avvocata Eleonora Carchedi, referente per la Calabria del centro di azione giuridica Gaia Lex dell’associazione Gaia Animali & Ambiente.

Ai Carabinieri sono stati consegnati i video della telecamera di sorveglianza, gli screenshot del volto del ragazzo, e anche un secondo video straziante che ritrae i 5 gattini nello scatolone al momento del rinvenimento.

L'associazione Gaia: "Denunciato. È così che si rispettano civiltà e legalità"

Grazie al materiale raccolto sarà possibile fare luce su quanto accaduto, come auspica il presidente di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer: "Un episodio triste, su cui desideriamo che sia fatta luce. Risalire all’abbandonatore è semplice, c’è il video con il volto della persona. Ringraziamo Andrea Bilotti di Lamezia che, visionata la propria telecamera di sicurezza, ha cercato di soccorrere i micetti e ha poi denunciato il fatto all’avvocato Carchedi e a Carabinieri e Asl e infine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Lamezia Terme. È così che si rispettano civiltà e legalità".

Secondo l'articolo 727 del Codice penale, chiunque abbandoni animali domestici è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. "Ora cerchiamo la verità e accertiamo le responsabilità. Affinché questi episodi non accadano più", conclude Meyer.