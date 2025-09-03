Gattino neonato gettato in un cassonetto a Lecco: una donna ha sentito i lamenti tra i rifiuti

A Perledo, provincia di Lecco, un gattino di circa 20 giorni è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere stato abbandonato in un cassonetto, nella campana del vetro, come un comune rifiuto. Solo l'attenzione di una cittadina che ha avvisato i Vigili del fuoco lo ha salvato da morte certa.

Il gattino salvato a Lecco



Un gattino neonato è stato salvato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco a Perledo, in provincia di Lecco, dopo essere stato abbandonato all’interno di un cassonetto dei rifiuti: era stato gettato nella campana del vetro. Grazie all'uso di una termocamera i Vigili del Fuoco però sono riusciti a recuperarlo.

Il salvataggio del gattino abbandonato in provincia di Lecco

La sera di lunedì 1 settembre 2025, intorno alle ore 21, una donna che stava gettando l'immondizia nel cassonetto ha sentito dei lamenti provenire dall’interno della campana destinata al vetro. Immediatamente ha allertato i Vigili del Fuoco, riconoscendo un miagolio. Subito i pompieri che sono arrivati dal distaccamento di Bellano per intervenire sul posto.

Utilizzando una termocamera per individuare con precisione il punto in cui si trovava il gattino sono riusciti ad aprirsi un varco tra i vetri rotti e hanno scoperto un sacchetto contenente un gattino di circa venti giorni. Il piccolo sarebbe sicuramente morto senza la segnalazione della donna e la la rapidità di intervento hanno evitato il peggio.

Cosa rischia chi maltratta e abbandona gli animali: la nuova legge Brambilla

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Brambilla, con la quale sono state inasprite diverse fattispecie di reato contro gli animali, chi uccide o maltratta gli animali dovrà pagare una pesante sanzione pecuniaria in aggiunta alla pena detentiva.

Secondo la riforma,uccidere un animale con crudeltà, cioè con sevizie e dolore volontario prolungato è punito un massimo di 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Mentre maltrattare un animale può costare fino a 2 anni di carcere e 30.000 euro di multa.