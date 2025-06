Cagnolina rinchiusa in gabbia senza cibo e acqua nel Casertano

Nel Casertano, i Carabinieri hanno salvato Nairobi, una cagnolina trovata rinchiusa in una piccola gabbia di lamiere, senza cibo né acqua. Il suo umano, un 47enne di Marcianise, è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Viveva rinchiuso in una piccola gabbia fatta di lamiere e lasciato tutto il giorno senza cibo né acqua. In queste condizioni si trovava la cagnolina Nairobi quando è stata trovata e salvata dai Carabinieri nel Casertano.

La storia di Nairobi, rinchiusa in una gabbia di lamiere nel Casertano

Nairobi, una femmina di American Staffordshire Terrier, viveva rinchiusa in un piccolo spazio: una gabbia metallica fatta di vecchie reti grande appena un metro per un metro e cinquanta. La solitudine a cui era costretta in uno spazio tanto ridotto la costretta probabilmente a mordere le sbarre e quando i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa l'hanno trovato aveva anche la bocca aperta incastrata nella rete.

I militari dell'Arma hanno sentito il suo guaito e si sono subito resi conto che l'animale era in seria difficoltà, quindi si sono avvicinati per soccorrerlo. All'interno della gabbia Naironi aveva a mala pena la possibilità di voltarsi e nessuna di bere o mangiare. I carabinieri infatti in quel piccolo spazio hanno trovato due ciotole, una sola delle quali con pochissima acqua.

Denunciato un 47enne per maltrattamento di animali

Attraverso il microchip, di cui fortunatamente era dotata Nairobi, i Carabinieri sono riusciti a risalire al suo responsabile umano. Si tratta di un uomo di 47 anni di Marcianise che è stato denunciato per maltrattamenti di animali. A suo carico è arrivato anche l'ordine di spostare il cane in un luogo idoneo.