Trova il cadavere di un cane a Bologna mentre passeggia nel parco: “Era chiuso in una valigia”, il racconto

Un uomo in compagnia dei suoi due cani ha fatto una macabra scoperta nel Parco di villa Angeletti, dietro la stazione centrale di Bologna: ha trovato una valigia in cui era stato messo il cadavere di un cane.

Era a spasso con i suoi cani nel Parco di villa Angeletti, in via Carracci, proprio dietro la stazione centrale di Bologna, quando uno dei due lo ha condotto davanti a una valigia abbandonata. Francesco Cerquetti, istruttore cinofilo, mai avrebbe pensato di poter fare un'orrenda scoperta: all'interno c'era il cadavere di un cane.

"Era in un cespuglio proprio vicino alla stradina dell'ingresso. Il mio cane ha sentito l'odore e si è avvicinato", spiega a Kodami ancora allibito e choccato da quanto accaduto. "Ho prima toccato la valigia con un piede e, sentendo che dentro c'era qualcosa, ho aperto".

L'istruttore, che aveva appena partecipato a una seduta con i suoi cani di IAA (Interventi Assistiti con Animali, la cosiddetta "Pet therapy"), ha subito chiamato le Forze dell'ordine e sul posto si è recata una pattuglia di vigili urbani. E' stato constatato che il cane, un meticcio dal pelo chiaro di taglia media, era privo di microchip.

Null'altro si sa di questo scempio ad ora. Ci saranno delle indagini da parte di chi di dovere e sarebbe utile avere informazioni visto che il luogo è particolarmente frequentato, essendo poco lontano appunto dalla stazione ferroviaria e in un parco pubblico. Ciò che è certo, in ogni caso, è che c'è qualcuno in giro nel Capoluogo dell'Emilia Romagna che ha abbandonato il corpo – si spera già senza vita – del suo cane in pieno centro dentro una valigia.