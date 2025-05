Chiuso il sentiero F10 del Parco d’Abruzzo per non disturbare gli orsi in amore: “Troppi turisti fino a tarda sera”

Foto: Ezechia Trella – ARCHIVIO PNALM



Chiuso fino al 15 giugno il sentiero F10 del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise che sale fin sulla vetta del Monte Marsicano. Il provvedimento è stato preso con un'ordinanza del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise allo scopo di tutelare gli orsi bruni marsicani dalla curiosità dei turisti durante la delicata fase della stagione degli amori.

Il Parco d'Abruzzo: "Le persone vanno sul sentiero per fotografare gli orsi"

Il 27 maggio 2025, a poco più di un anno del provvedimento analogo del 2024, è stata emessa l’ordinanza di chiusura del sentiero F10 che sale su in vetta al Monte Marsicano. Anche quest'anno il Parco ha atteso e sperato che in considerazione proprio della stagione degli amori, l'afflusso di escursionisti si riducesse al minimo, "cosa che non è purtroppo avvenuta – spiegano dal Pnalm – numerose macchine alla base del sentiero da prima dell'alba fino a tarda sera".

L'ordinanza, come si legge nel testo, nasce proprio per evitare il "perturbare tutte le fasi del ciclo riproduttivo delle specie", una specie a rischio di estinzione e di cui al mondo rimangono appena 60 individui. In questo contesto ogni singolo orso è importante, e soprattutto dopo la recente morte di due giovani maschi nel lago di Scanno, favorire la riproduzione è cruciale per chi si occupa della conservazione dell'orso.

"Ricordiamo a tutte e tutti che il provvedimento di chiusura del sentiero F10 viene adottato poiché l'area attraversata dal tracciato è utilizzata da diversi individui di orso bruno marsicano per la delicata fase dell'accoppiamento. Ciò da svariati anni attira un grande numero di persone che si recano lungo il sentiero per osservare e fotografare i plantigradi", spiegano dal Parco.

Il sentiero quindi resterà chiuso fino al 15 giugno, salvo esigenze di proroga sempre per tutelare gli orsi, una prassi che il Parco spera possa essere estesa anche al di fuori dei suoi confini amministrativi, dove l'Ente non ha facoltà di intervento neanche per ciò che riguarda la fauna selvatica: "Ci auguriamo che rispetto e precauzione possano essere adoperate anche per altre situazioni simili, magari esterne al Parco, dove l'area protetta non ha possibilità di intervenire con divieti di accesso, poiché lo scopo principe di questa restrizione è quello di evitare qualsiasi tipo di disturbo all'accoppiamento degli orsi".

La delicata stagione degli amori degli orsi marsicani

L'accoppiamento è una fase estremamente delicata della vita degli orsi, una tassello fondamentale per la sopravvivenza di questa specie unica al mondo e a rischio di estinzione. Il successo riproduttivo è di vitale importanza per i marsicani, e la presenza costante di persone in uno dei luoghi da più frequentati dagli orsi per incontrarsi può scoraggiare l'accoppiamento.

Gli orsi infatti hanno dei luoghi d'incontro fissi dove si danno appuntamento ogni anno perché sanno che lì possono trovare risorse e compagni. Quello degli amori è uno dei rarissimi momenti in cui i plantigradi mettono da parte l'evitamento reciproco, e disturbarli potrebbe impedire la riproduzione e di conseguenza la nascita di una nuova generazione.