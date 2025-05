Dormire accanto agli orsi polari: il parco tematico belga che sfrutta gli animali per acchiappare i turisti

Il parco faunistico Pairi Daiza di Brugelette, a un'ora da Bruxelles, ospita oltre 7 mila animali tra cui orsi polari, panda giganti, elefanti, oranghi, uccelli rari, gorilla, trichechi e molte altre specie protette. La struttura, più volte criticata da chi si occupa di benessere animale, ora offre pacchetti turistici per dormire in stanze con vista diretta sugli animali.

E' da tempo che il parco faunistico Pairi Daiza di Brugelette, a un'ora da Bruxelles, è oggetto di proteste e aspre critiche da parte di chi si interessa e occupa di benessere animale. Questa enorme struttura, definita come "un parco a tema animale" di ben 75o mila metri quadri è sorta accanto all'abbazia cistercense di Cambron e ospita oltre 7 mila animali tra cui orsi polari, panda giganti, elefanti, oranghi, uccelli rari, gorilla, trichechi e molte altre specie protette.

Ora al Pairi Daiza si potrà anche dormire in camere con vista diretta sugli animali per un minimo di circa 88 euro a notte, per un'esperienza che viene definita "immersiva" dalla struttura e che prevede di osservare gli animali a pochi centimetri di distanza.

Nonostante l’impegno dichiarato dal parco per la tutela degli animali, con progetti in collaborazione con l’European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) e l’organizzazione Polar Bears International, la realtà della cattività in cui queste specie sono tenute e il modo in cui vengono usate per fini turistici e puro business è del tutto evidente. Già nel 2019, un gruppo di 25 organizzazioni aveva denunciato l'incongruità della scelta di far arrivare nel parco degli orsi polari, sostenendo che il clima belga non fosse assolutamente adatto al benessere dei plantigradi e che la loro presenza nella struttura non aveva nulla a che fare con i programmi di conservazione della specie.

Intanto, però, le cose non sono affatto migliorate dal punto di vista della reale tutela delle creature presenti, soprattutto nel preservare la loro tranquillità dalla presenza di migliaia di visitatori che adesso sono pronti a fare la fila per ottenere una sistemazione dalla quale osservare gli animali. Il resort ha messo in vendita i pacchetti turistici e ha a disposizione oltre 100 camere, tra cui la "White Bear House", con stanze che affacciano direttamente nell'area riservata agli orsi polari. Tutto è fatto per garantire "un'esperienza nel lusso": letti anti-allergici, TV smart e bagni con vasca idromassaggio. I prezzi per una notte, che sono visibili sul sito ufficiale, partono da circa 167 euro a persona, con offerte che includono l'ingresso al parco e la mezza pensione.