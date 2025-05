Tempesta di fulmini nel Frusinate: strage di cavalli nelle campagne di Casalattico, morti 33 animali

Una notte di lampi e tuoni non come tante altre, perché questa volta il temporale che si è scatenato a Casalattico, in provincia di Frosinone, ha causato una strage di cavalli.

Una serie di fulmini ha infatti preso in pieno un branco di cavalli che erano al pascolo in località Cornacchia, uccidendone 33. Gli animali avevano cercato riparo sotto degli alberi dove però hanno trovato la morte.

La scoperta dei cadaveri è avvenuta il mattino dopo e a trovare gli animali è stato il proprietario, un allevatore di Colle San Magno. Una scena che – come raccontano alcuni testimoni ai media locali – è stata straziante. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri forestali e i veterinari dell’ASL hanno poi confermato la causa del decesso di massa: folgorazione multipla dovuta alle scariche atmosferiche.

«È uno dei casi più gravi che abbiamo registrato negli ultimi anni in relazione al maltempo», ha dichiarato un rappresentante dei servizi veterinari alla Tgr Lazio di Rai News.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale FrosinoneNews, anche altri animali non sono stati risparmiati dal maltempo: nell’area sono stati ritrovati anche alcuni uccelli morti. Si tratta di rapaci, indicati come poiane e gheppi, anche loro colpiti dai fulmini.

Non è la prima volta che accade, sebbene il caso che è stato riportato da La Provincia di Como era accaduto, appunto, in un'altra area del Paese. Nel 2022, infatti, 23 cavalli erano morti a Garzeno, in Lombardia, proprio a causa di un violento temporale estivo. A livello internazionale si ricorda un altro evento simile avvenuto in Norvegia nel 2016 dove però le vittime furono 323 renne, uccise da una singola scarica elettrica.

Negli Stati Uniti i casi sono più frequenti: secondo quanto riportato dal National Weather Service, i fulmini uccidono ogni anno centinaia di animali da allevamento e fauna selvatica.