Stumpy è il lemure più anziano del mondo: ha appena stabilito il record mondiale

Stumpy, un lemure dalla coda ad anelli, ha appena compiuto 39 anni, diventando il più anziano al mondo. Vive in uno zoo in Scozia e in tutti questi anni ha contribuito attivamente alla conservazione della specie: ha avuto 11 figli, 25 nipoti, 6 pronipoti.

Con i suoi 39 anni appena compiuti, Stumpy non è soltanto un simbolo di longevità, ma anche il nuovo detentore di un record mondiale: è il lemure più anziano del pianeta attualmente in vita. Lo ha annunciato ufficialmente il Guinness World Records il 15 giugno 2025, data in cui il "vecchio" primate ha festeggiato il suo compleanno allo zoo scozzese di Five Sisters, a West Lothian. Stumpy è un lemure dalla coda ad anelli (Lemur catta), una delle specie resa celebre soprattutto dal film d’animazione Madagascar.

Il suo nome, che inglese significa "tozzo", si ispira alla sua iconica coda a strisce, leggermente più corta del solito, cosa che lo ha reso facilmente distinguibile fin da giovane. Nato intorno al giugno del 1986 nel Surrey, in Inghilterra, Stumpy ha trascorso gran parte della sua vita in cattività in Scozia, dove vive stabilmente dal 2005. Con lui, ci sono anche due dei suoi figli, Red (21 anni) e Julian (20), anche loro ben oltre la media della specie.

Una vita ben oltre la media della propria specie

Stumpy alla "consegna" del premio. Foto di Five Sisters Zoo/Guinness World Records



In natura, infatti, questi lemuri raramente superano i 20 anni di vita, mentre in cattività possono arrivare a 25, anche se raramente vanno oltre. Gemma Varley, responsabile senior dello zoo, ha raccontato la routine del decano dei lemuri: "Stumpy è un vero gentiluomo. Ama prendere il sole, mangiare rami freschi – il suo preferito è il salice – e va matto per la patata dolce. Il giorno del suo compleanno è sempre un evento speciale: festeggia con i suoi figli e riceve una torta preparata appositamente con pellet per primati".

Nonostante l'età avanzata, Stumpy gode ancora di una salute sorprendentemente buona. Certo, gli acciacchi e l'artrite si fanno sentire e la vista non è più quella di un tempo, ma grazie a cure quotidiane, controlli veterinari settimanali, esercizi fisici e giochi mentali, si mantiene costantemente attivo, un dettaglio non da poco per un animale anziano, ma ancora curioso e desideroso di fare cose e interagire con gli altri.

Il contributo di Stumpy: 11 figli, 25 nipoti, 6 pronipoti

Stumpy ha contribuito attivamente a far aumentare la popolazione di cattività di questa specie minacciata. Foto di Guinness World Records



Nel corso della sua lunga vita, Stumpy ha anche dato un contributo concreto alla conservazione della sua specie, minacciata in natura dalla distruzione dell'habitat e dal bracconaggio. Il lemure dalla coda ad anelli è purtroppo considerato "In pericolo (EN)" nella Lista Rossa IUCN, per questo è purtroppo necessario mantenere una popolazione "di sicurezza" e di "emergenza" in giardini zoologici e centri specializzati nell'allevamento in cattività di specie minacciate.

E lui il suo contributo lo ha dato e come: ha avuto ben 11 figli, 25 nipoti, 6 pronipoti e una trisnipote. Tutti e sei i suoi pronipoti vivono oggi all'Attica Zoological Park, in Grecia. E anche se esistono pochi precedenti tra questi primati – come Bella, una lemure lemure dalla fronte bianca (Eulemur albifrons) morta a 38 anni o un individuo nato nel 1967 e vissuto almeno fino ai 37 – Stumpy è ora ufficialmente il più longevo di sempre. Un piccolo primate, dalla coda accorciata e tanta voglia di vivere, che ha scritto la sua storia nella grande famiglia dei primati.