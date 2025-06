Auguri alla tartaruga Goliath, diventato papà per la prima volta a 135 anni: è il più vecchio del mondo

Auguri a Goliath, la tartaruga più vecchia dello zoo di Miami che il 15 giugno ha compiuto 134 anni. Questo è un compleanno speciale per il vecchio Golia: è diventato il papà più vecchio del mondo. Lo ha annunciato lo zoo con un post su Facebook: "Fino a questa settimana non aveva avuto figli. La situazione è cambiata quando, dopo 128 giorni di incubazione, il 4 giugno si è schiuso con successo un uovo degli 8 che erano stati deposti il 27 gennaio! Non solo si tratta della prima prole per Goliath, ma è anche la prima volta nella storia dello Zoo di Miami che nasce una tartaruga delle Galapagos, il che rende questo evento storico su più livelli!".

Chi è Golia: la tartaruga più vecchia dello zoo di Miami

Goliath è nato sull'isola di Santa Cruz, nelle Galapagos, il 15 giugno 1885. Arrivò allo Zoo del Bronx il 23 luglio 1929 e infine allo Zoo di Miami il 30 luglio 1981. Durante la sua permanenza allo Zoo di Miami si era accoppiato con diverse femmine ma non era mai riuscito a riprodursi. Poi finalmente qualcosa è cambiato con la tartaruga Sweet Pea, arrivata allo zoo di Crandon Park a Key Biscayne, in Florida, da adulta nel 1960, il che indica che ha un'età compresa tra gli 85 e i 100 anni.

Lo zoo ha presentato una richiesta al Guinness dei primati per riconoscere ufficialmente Goliath come "il più vecchio padre della storia". Considerando l'età di Sweet Pea, la loro età combinata supera i 200 anni e potrebbero anche qualificarsi come "I primi genitori più vecchi nella storia!".

In natura, i piccoli sono autonomi dal momento in cui escono dall'uovo e i genitori non hanno più alcun legame con loro. Il piccolo appare in salute ed è stato rimosso dall'incubatrice e collocato in un recinto separato dove è attivo e pieno di energia.

Il piccolo con il papà



"Non solo festeggeremo il compleanno di Goliath, ma celebreremo anche il fatto che le stelle si sono finalmente allineate per renderlo padre per la prima volta nei suoi incredibili 135 anni di vita! È un'ispirazione a non perdere mai la speranza!", conclude lo zoo.

Quanto vivono le tartarughe delle Galapagos

Ma come ha fatto Goliath a diventare padre a 134 anni? Tartarughe e testuggini sono famose oltre che per la lentezza dei loro movimenti soprattutto per l'incredibile longevità. In particolare le testuggini giganti delle Galapagos (Chelonoidis niger) possono vivere ben oltre 100 anni, con un record raggiunto da Harriet in cattività di 176 anni. Il record del mondo invece appartiene alla tartaruga Jonathan con i suoi 190 anni d'età, non male per una tartaruga gigante delle Seychelles (Aldabrachelys gigantea)

Questi rettili inoltre mantengono un ottimo stato di salute nonostante abbiamo superato il secolo. Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Buffalo ha permesso di risolvere in parte questo mistero: sono in grado di produrre delle copie "extra" di alcuni geni che li aiutano proteggerli dai danni dell'invecchiamento, incluse malattie gravi come il cancro. I risultati dello studio sono stati pubblicati nel 2021 sulla rivista Genome Biology and Evolution.

Una scoperta che dimostra come anche un padre anziano come Goliath non solo sia diventato padre una prima volta, ma possa anche ripetere l'esperienza.