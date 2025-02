30 testuggini giganti torneranno alle Seychelles: erano state trovate in una valigia a Barcellona

Testuggine gigante delle Seychelles al Parco Natura Viva



30 testuggini giganti delle Seychelles torneranno a casa dopo essere state trafugate dai trafficanti di fauna selvatica nel 2019. Dopo essere state portate via dal loro habitat si preparano finalmente per tornare nel loro arcipelago. Si tratta del primo rimpatrio nella storia delle Seychelles.

Il futuro delle 30 testuggini giganti

Le testuggini giganti avevano pochi mesi di vita nel 2019 quando furono trovate all'aeroporto di Barcellona, chiuse all'interno di alcune valige dai trafficanti di fauna selvatica. Da quel giorno ci sono voluti sei anni perché potessero tornare sulle spiagge delle loro isole natie: le Seychelles.

La spiaggia sull’isola di Curieuse, Arcipelago delle Seychelles



La partenza è prevista questa estate e l’accordo è stato definito in questi giorni al Parco Natura Viva di Bussolengo, delegato ufficiale del governo della Repubblica delle Seychelles per le attività di conservazione in Europa. L’annuncio è stato dato durante il meeting conclusivo dell’Erasmus+ “GreenTraINT”, alla presenza dei padroni di casa, del ceo del Seychelles Parks and Gardens Authority, della professoressa Paola Mattarelli dell’Università degli Studi di Bologna, della Coburg University of Applied Science e della Seychelles University.

Non era mai successo che gli animali trafugati dal commercio illegale venissero rimpatriati, e per questo il team di esperti sta definendo un protocollo mai usato prima: "Stiamo lavorando con i rispettivi uffici CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) a definire un protocollo medico-veterinario di rimpatrio delle testuggini giganti, che attualmente non c’è – ha spiegato Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco – In tutto, gli esemplari trafugati sulle spiagge tropicali dell’Arcipelago sono stati 70. Ma per il momento, le difficili operazioni di trasferimento ci consentono di riportarne a casa solo 30. Sei anni fa, dopo essere stati scoperti nei bagagli dei trafficanti, destinati al mercato nero degli animali da compagnia, sono stati smistati in centri di recupero e parchi zoologici spagnoli. Ora partiranno da due di queste strutture e una volta sbarcati, trascorreranno la loro quarantena al National Botanical Garden di Mahè, prima di poter tornare a vivere la propria vita selvatica".

Camillo Sandri e Nathalie Dufresne (responsabile ricerca del Seychelles Parks and Garden Authority) durante la microchippatura



Ma l’Italia è protagonista alle Seychelles affinché la tutela degli animali vada di pari passo con lo sviluppo economico sostenibile, ha chiarito Caterina Spiezio, psicobiologa e responsabile ricerca del Parco Natura Viva: "L’Arcipelago dipende dalle importazioni dall’estero per circa il 90% del proprio fabbisogno alimentare. E questo progetto Erasmus+ vuole trasferire il know-how italiano ed europeo, per costruire programmi di istruzione superiore in pratiche di gestione sostenibile in agricoltura e allevamento, che sopperiscano poi all'esigenza di sviluppare una produzione alimentare che tuteli anche la biodiversità. In modo che le risorse per queste Isole non debbano necessariamente arrivare da un turismo eccessivo, e quindi insostenibile per gli ecosistemi".

Chi è la testuggine gigante delle Seychelles

La testuggine gigante di Aldabra (Aldabrachelys gigantea), nelle Seychelles, è una delle tartarughe terrestri più grandi al mondo e anche una delle più longeve. Gli adulti possono raggiungere 1,2 metri di lunghezza e pesare oltre 250 chili. Di solito c'è un accentuato dismorfismo sessuale, significa cioè che i maschi generalmente più grandi delle femmine. Il loro guscio ha cupola molto pronunciata che li protegge dai possibili predatori. Possono sopravvivere senza cibo e acqua per lunghi periodi, grazie alla capacità di immagazzinare liquidi nel corpo.

Queste testuggini sono note anche per la loro lunga vita, con alcuni esemplari che superano i 150 anni e anche di più. La testuggine gigante Jonathan dopo aver compito 190 anni si è aggiudicato il titolo di animale terrestre più vecchio del mondo.