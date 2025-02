Stefano De Martino ha un Labrador e si chiama Choco: “È il vero padrone di casa”

Stefano De Martino da anni ormai condivide la sua vita con Choco, un bellissimo Labrador color cioccolato. Il loro rapporto è tanto stretto che recentemente l'amatissimo conduttore del programma Rai Affari tuoi lo ha definito il "padrone di casa".

Il cane è arrivato nella sua vita nella vita dell'ex ballerino nel 2020, quando Choco aveva solo pochi mesi, e da allora è diventato parte integrante della sua quotidianità. Oggi Choco è un compagno inseparabile per De Martino e per il figlio Santiago.

Choco, Stefano e Santiago: una bellissima amicizia

Quando nel 2020 Choco è entrato nella famiglia di De Martino, il conduttore napoletano ha condiviso la notizia con un tenerissimo video sui social: nelle immagini si vede il cucciolo color cioccolato che fa le feste a Santiago, il figlio che Stefano ha avuto dalla collega conduttrice Belen Rodriguez. Un momento dolcissimo che ha subito conquistato migliaia di fan della famigliola.

Stefano e Belen hanno vissuto una storia d’amore decisamente mediatica. Dopo essersi sposati nel 2013 e aver avuto Santiago, si sono separati una prima volta nel 2015, per poi ritrovarsi nel 2019 e lasciarsi definitivamente nel 2020. Nonostante la fine della loro relazione, entrambi hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto per il bene del figlio.

Choco è arrivato proprio in questo periodo di cambiamenti e traslochi, da allora, è diventato una presenza costante nella vita di Stefano e di Santiago. Oggi il Labrador non è più un cucciolo, ma un cane adulto, sempre affettuoso e pieno di energia, tanto da accompagnare spesso De Martino nei suoi viaggi, diventando parte integrante della sua routine. Non è raro vedere il conduttore condividere momenti di vita quotidiana con il suo amico a quattro zampe che si riconferma il compagno perfetto per le famiglie più avventurose..

Di che razza è il cane di Stefano De Martino? Le caratteristiche del Labrador

Quella del Labrador Retriever è una delle razze di cani più popolari e amate al mondo. I Labrador sono noti per la loro intelligenza, oltre che per la grande socievolezza e una golosità fuori dal normale. Adorano stare in compagnia della loro famiglia e sono ben disposti a trascorrere un tranquillo pomeriggio di coccole sul divano così come all'avventura.

Un’altra caratteristica distintiva della razza, infatti, è la sua energia inesauribile. I Labrador hanno bisogno di muoversi e giocare ogni giorno, motivo per cui sono perfetti per chi ama fare passeggiate, correre o praticare attività all’aperto. Sono anche noti per il loro amore per l’acqua: non è raro vederli tuffarsi in mare o nei laghi con grande entusiasmo.

Non sorprende, quindi, che De Martino abbia scelto proprio un Labrador come compagno di vita. Ormai Choco è diventato una presenza fondamentale nella sua casa, tanto da essere considerato il vero "capo famiglia".