Scoperto in Indonesia il serpente più lungo del mondo: è un pitone reticolato da record di oltre 7 metri

Sull'isola di Sulawesi è stata trovata una femmina di pitone reticolato lunga 7,22 metri. Ribattezzata "Ibu Baron", che in indonesiano significa "la Baronessa", per il Guinness World Record è il serpente catturato in natura più lungo mai misurato.

La femmina di pitone reticolato trovata in Indonesia è lunga 7,22 metri ed è il serpente più lungo mai misurato in natura. Foto di Guinness World Records



In Indonesia è stato appena scoperto quello che, con ogni probabilità, è il serpente catturato in natura più lungo mai misurato. Si tratta di una femmina di pitone reticolato (Malayopython reticulatus), scoperta alla fine del 2025 nella regione di Maros, sull'isola di Sulawesi, e misurata ufficialmente lo scorso 18 gennaio: dalla testa alla punta della coda misura ben 7,22 metri. Una lunghezza impressionante, sufficiente a coprire quasi interamente la larghezza di una porta da calcio regolamentare.

La misurazione è stata verificata e confermata anche dal Guinness World Records, che considera questa femmina il più lungo serpente trovato in natura mai misurato in modo formale e preciso. Secondo gli esperti, se il corpo fosse completamente rilassato – come avviene sotto anestesia – la lunghezza potrebbe essere persino superiore del 10%. Tuttavia, il pitone non è stato sottoposto ad anestesia, una procedura che comporta rischi seri per la vita di questi rettili.

Il pitone, che pesa inoltre 96,5 chilogrammi – praticamente quanto un panda gigante adulto – è stato battezzato "Ibu Baron", che in indonesiano significa "la Baronessa". A prendersene cura ora è il conservazionista Budi Purwanto, che l'ha sottratta a un destino quasi certo: nelle zone rurali dell'Indonesia, i grandi serpenti come Ibu Baron vengono quasi uccisi appena avvistati. Purwanto ha già salvato altri pitoni in passato e gestisce una sorta di rifugio, con ampi recinti pensati per ospitare in sicurezza i serpenti recuperati nei villaggi.

Il pitone reticolato è la specie di serpente più lunga attualmente vivente. Di solito, un adulto misura tra i 5 e i 6 metri, ma capita spesso che individui eccezionalmente lunghi superino abbondantemente questi numeri. Non è velenoso, come tutti i pitoni, ma uccide per costrizione: avvolge il corpo della sua preda e lo stringe fino a impedirne la respirazione. Per questo è considerato molto pericoloso, soprattutto per animali domestici e, in rari casi, anche per gli esseri umani.

La femmina è stata chiamata "Ibu Baron", che in indonesiano significa "la Baronessa", ed ora vive in un rifugio per serpenti recuperati nei villaggi. Foto di Guinness World Record



Proprio l'estate scorsa, sempre a Sulawesi, un uomo è stato trovato morto all'interno del corpo di un pitone reticolato la cui lunghezza è stata stimata – ma non misurata ufficialmente – in addirittura 8 metri. Non era la prima volta che accadeva: sulla stessa isola era già successo nel 2017 e nel 2018. Di solito i pitoni non considerano gli esseri umani come prede, tuttavia episodi di questo tipo possono capitare quando serpenti eccezionalmente grandi si ritrovano a stretto contatto con le persone.

Secondo Diaz Nugraha, esperto di serpenti coinvolto nella misurazione di Ibu Baron, gli incontri tra persone e grandi pitoni stanno infatti aumentando. La causa principale è la distruzione degli habitat, l'espansione umana e la diminuzione delle prede come cinghiali e altri ungulati selvatici, che spinge questi rettili ad avvicinarsi ai villaggi. A questo si aggiungono anche il bracconaggio e il commercio illegale di animali esotici, che colpisce anche specie enormi come il pitone reticolato.

Il record precedente per un pitone misurato in natura risaliva al 1999, quando una femmina lunga 6,95 metri fu trovata nel Borneo. Esistono racconti storici di serpenti ancora più grandi, anche di 8 o 10 metri, ma mancano prove certe e misure affidabili. Ufficialmente, infatti, il pitone reticolato più lungo mai misurato è un individuo lungo 10 metri catturato sempre a Sulawesi nel 1912. Tuttavia, questa misurazione è stato messa fortemente in discussione e oggi si pensa sia stata sovrastimata.

In cattività, invece, il record appartiene a una femmina chiamata Medusa, un altro pitone reticolato ancora più grande e lungo 7,67 metri che viveva nella casa stregata The Edge of Hell a Kansas City, in Missouri. Prima di Medusa, il detentore del record era Fluffy, un serpente che viveva nello zoo e acquario di Columbus, in Ohio, la cui lunghezza era stata confermata in almeno 7,3 metri.