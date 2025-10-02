Un pitone a spasso per il fast food: brutta sorpresa il giorno dell’inaugurazione

Inaugurazione insolita per il nuovo fast food In-N-Out di Pasadena: un dipendente ha trovato un pitone nell’area drive. Recuperato dall'associazione animalista Pasadena Humane, il rettile è stato poi reclamato dalla famiglia, ma sulla sua fuga restano ancora molti dubbi.

Una sorpresa davvero insolita per il dipendente di un fast food appena aperto: ha trovato un pitone a spasso per la zona del servizio auto. È successo lunedì 29 settembre, il giorno della prima apertura del negozio della catena In-N-Out a Pasadena, in California.

Il rettile ha fatto prendere un bello spavento al povero dipendente che se lo è trovato davanti proprio poco prima dell'apertura al pubblico. Il giallo su come sia arrivato un pitone in un fast food californiano ha tenuto la comunità con il fiato sospeso per giorni, tanto da spingere l'associazione di tutela animale locale a pubblicare un post per chiedere aiuto a chiunque lo avesse riconosciuto. E ha funzionato.

L'appello per il pitone "randagio"

Lunedì 29 settembre era tutto pronto per l'apertura del nuovo negozio In-N-Out, una catena di fast food molto popolare negli stati che ha un'area per il servizio in auto. Proprio in questa area uno dei dipendenti ha trovato il pitone mentre sistemava gli ultimi dettagli in vista dell'inaugurazione.

Un pitone non è certo quello che ti aspetteresti di trovare in un fast food, come ha raccontato l'uomo all'associazione di tutela animale Pasadena Humane. Gli attivisti sono intervenuti sul posto per recuperare l'animale e accertarsi del suo stato: "Al momento non abbiamo ancora determinato se il serpente sia maschio o femmina. Sembra che sia stato ben curato, quindi è possibile che sia scappato da casa sua solo di recente", si legge nel post pubblicato martedì 30 settembre.

Giallo risolto: non era un pitone "randagio"

Il giallo sull'identità del serpente è stato risolto solo mercoledì, quando la sua famiglia si è recata negli uffici della Pasadena Humane per reclamare il proprio animale. A raccontarlo al magazine People è stata Sarie, responsabile delle comunicazioni dell'associazione.

La cosa più sorprendete è che la famiglia arrivava da San Bernardino, dove il pitone è stato smarrito l'11 agosto, e nessuno riesce a capire come abbia fatto a percorrere 85 chilometri fino a Pasadena. "Non siamo riusciti a colmare la lacuna – ha ammesso Hooker – È un mistero". L'ipotesi più probabile è che qualcuno possa aver trasportato il serpente nella zona, ma ormai è difficile confermare questa teoria.

Il rettile è stato riconsegnato alla sua famiglia, ma i serpenti sono animali selvatici non domestici, perché non hanno mai subito la fase di domesticazione come è successo per altre specie che vivono con noi come cani, gatti, maiali, capre e altri. Nonostante debbano rimanere in natura c'è chi li costringe in teche e terrari, una condizione contraria alla loro etologia.