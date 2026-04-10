Schiuse tutte e quattro le uova di Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone: la famiglia è ora al completo

Sul Pirellone di Milano sono nati tutti e quattro i pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica in città. Il video della schiusa seguita in diretta grazie alle webcam.

Il momento della schiusa del terzo uovo, avvenuta lo scorso 8 aprile



Alle 10:07 di questa mattina si è schiuso anche il quarto e ultimo uovo: ora la nuova famiglia di Giò e Giulia è finalmente al completo. I due falchi pellegrini che ogni anno nidificano sul tetto del grattacielo Pirelli di Milano, per tutti il Pirellone, quest'anno hanno dato alla luce quattro pulli, portando così a 35 il numero totale di piccoli nati qui dal 2014.

La schiusa è stata seguita come al solito in diretta grazie alle webcam installate da Regione Lombardia sul tetto del palazzo. Un appuntamento che ormai, primavera dopo primavera, coinvolge migliaia di persone, trasformando la nidificazione dei rapaci in un vero e proprio reality.

Giò e Giulia, i falchi più famosi d'Italia

Giò e Giulia sono diventati i falchi pellegrini più famosi d'Italia. La coppia si è stabilita sul Pirellone oltre dieci anni fa e da allora torna ogni stagione riproduttiva nello stesso punto. Qui, a circa 125 metri d'altezza, ha trovato un ambiente sorprendentemente adatto alla nidificazione. In natura, infatti, il falco pellegrino sceglie pareti rocciose e dirupi: strutture alte e difficili da raggiungere, ideali per proteggere le uova e i pulli dai predatori. I grattacieli e gli edifici storici, da questo punto di vista, sono un surrogato perfetto.

La deposizione delle uova, avvenuta all'inizio di marzo, aveva già segnato l'inizio della nuova stagione riproduttiva. Come sempre, la femmina le depone una alla volta, a distanza di alcuni giorni, mentre entrambi i genitori si alternano nella cova, mantenendo le uova al caldo fino alla schiusa. Le prime due uova si erano schiuse entrambe nel giorno di Pasquetta, mentre la terza lo scorso 8 aprile. Con l'arrivo del quarto e ultimo pullo la famiglia è ora al completo.

Giulia mentre cova e tiene al caldo i suo quattro pulli



Ogni anno, oltre 25 mila persone seguono le loro avventure grazie alla pagina Facebook Giò&Giulia Falchi Pellegrini a Milano. Ogni deposizione, ogni schiusa e ogni imbeccata per i piccoli, è un piccolo evento collettivo, commentato in tempo reale tra screenshot e hashtag. La coppia è stata marcata dagli ornitologici con un anello identificativo alla zampa, cosa che viene fatta ogni anno con i loro piccoli poco prima dell'involo.

Il falco pellegrino, un ormai fisso delle nostre città

Il falco pellegrino si è ormai adattato perfettamente alla vita urbana



Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è famoso per essere l'animale più veloce del pianeta. In picchiata, quando si lancia all'inseguimento delle sue prede, può infatti superare i 300 km/h. La presenza stabile di questi rapaci in città non deve però sorprendere più di tanto. Dopo aver rischiato seriamente l'estinzione in passato, i pellegrini hanno cominciato a colonizzare anche ambienti urbani e metropoli e la specie nidifica stabilmente con diverse coppie non solo a Milano, ma praticamente in quasi tutte le grandi città.

Il pellegrino è un predatore specializzato nella caccia ad altri uccelli e in città le prede non mancano di certo. Piccioni, storni, merli e migratori di passaggio sono tra prede principali in ambiente urbano. Giò e Giulia dovranno ora alternarsi per portare al nido le prede per i loro quattro piccoli: i quattro falchetti impiegheranno circa 40 giorni per completare lo sviluppo del piumaggio e spiccare il loro primo volo fuori dal nido. Tuttavia, i genitori continueranno a seguirli per un po' anche dopo l'involo.

In picchiata, un pellegrino può superare i 300 km/h



Intanto, sullo skyline milanese, quattro nuovi falchetti si sono appena affacciati sul mondo, dando inizio a un nuovo capitolo per la famiglia di pellegrini più famosa e social d'Italia. E mentre Giò e Giulia sfrecciano tra i cieli e il traffico milanese per sfamare i loro piccoli, gli occhi dei milanesi sono rivolti verso l'alto e il web segue in diretta un evento diventato ormai un appuntamento fisso irrinunciabile.