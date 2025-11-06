Salvata tartaruga al largo di Nisida: ora è all’ospedale per tartarughe di Portici

La mattina del 5 novembre i pescatori della Cooperativa "C Salvatore" hanno recuperato un grosso esemplare di tartaruga Caretta caretta in difficoltà nelle acque al largo di Nisida, a Napoli. È stata chiamata Carmela Elsa per celebrare sia i pescatori che l’associazione che si è presa cura di lei. Adesso si trova nell'ospedale per tartarughe di Portici, uno dei "turtle point" più importanti del Sud Italia.
Come è avvenuto il salvataggio della tartaruga Elsa Carmela
Dopo aver notato la tartaruga in difficoltà e averla recuperata, i pescatori hanno avvisato i volontari dell’associazione Elsa ets, che operano in stretta collaborazione con i biologi della Stazione Zoologica Dohrn di Napoli. Gli esperti del centro di ricerca partenopeo, appena informati, hanno coordinato il trasferimento dell’animale, mentre i volontari sono andati al porto per prenderla in consegna e accompagnarla al Centro Recupero Tartarughe Marine di Portici, uno degli ospedali per tartarughe più importanti del Sud Italia.
Qui la tartaruga sta ricevendo le prime cure e i controlli medici. È stata battezzata Carmela Elsa, un nome doppio scelto per celebrare sia i pescatori che l’associazione che si è presa cura di lei.
Caretta caretta con una lenza di 15 centimetri in gola si salva grazie al pronto soccorso per tartarughe
"È sempre un piacere poter salvare un animale in difficoltà, inoltre è fondamentale far crescere la rete di persone che, a vario titolo, contribuiscono a segnalare ed effettuare un primo recupero del nostro patrimonio faunistico. La biodiversità è segno di ricchezza e rappresenta un indicatore cruciale della salute ambientale e della sostenibilità e permette di valutare la qualità di un ecosistema", è il commento di Leda Tonziello, presidente dell'associazione ELSA ets.
Quali sono i pericoli per le tartarughe in mare
Le tartarughe marine come la Caretta caretta affrontano quotidianamente molte minacce, la maggior parte di natura antropica. Le principali sono infatti l’inquinamento e la plastica, che possono essere ingerite o causare soffocamento, e la pesca accidentale, che intrappola gli animali nelle reti. Anche l’impatto con imbarcazioni e l’alterazione degli habitat costieri mettono a rischio la loro sopravvivenza.