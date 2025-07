Nido di tartaruga a Campomarino, la scena è incredibile: il video mentre depone le uova durante la notte

Una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Campomarino, in Molise, durante la notte. L’evento, raro e suggestivo, è stato filmato. Il nido, il terzo sulla costa molisana, è ora protetto e monitorato da esperti e volontari.

La tartaruga Caretta caretta mentre depone le uova



Una tartaruga marina Caretta caretta nella notte ha deposto le sue uova sulla spiaggia di Campomarino, in Molise. Tutta la scena è stata ripresa in un video in cui si vede chiaramente tutta la fase di deposizione, un momento rarissimo da osservare. Le immagini mostrano chiaramente tutta la scena entrando quasi dentro al nido.

Come depone le uova la tartaruga: il video

La tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Campomarino verso le 2 di notte, e poco dopo l'area è stata protetta dalle transenne. Si tratta del terzo nido su costa del Molise. La tartaruga è risalita sulla spiaggia tra il lido Oasi e il Toschi.

Il suo arrivo però non è passato inosservato. Durante la pulizia dell'arenile uno degli operatori ha visto la tartaruga e ha subito allertato le autorità competenti a cominciare dal Comune, dalla Polizia municipale – arrivata sul posto alle 7 – fino alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Sono state coinvolte le associazioni di tutela ambientale e gli esperti che in questi mesi di nidificazione delle Caretta caretta si occupano di monitorare la schiusa. Sulla spiaggia di Campomarino sono intervenuti il Centro studi cetacei di Pescara, le Guardie ambientali d'Italia Odv, e l'associazione Ambiente Basso Molise. Il loro intervento è fondamentale per evitare danni agli animali e per mettere la nascita di una nuova generazione di tartarughe.

Perché non bisogna mai toccare i nidi di tartaruga

Negli ultimi anni, le spiagge italiane sono diventate sempre più frequentate dalle tartarughe marine della specie protetta Caretta caretta per nidificare. Dopo un periodo in cui hanno frequentato poco le coste italiane, il 2024 ha segnato una stagione da record grazie alla presenza di ben 601 nidi censiti dai volontari.

Proprio il monitoraggio dei nidi da parte dei volontari negli anni ha permesso di incrementare la presenza di questi animali e i numeri delle nuove generazioni. I nidi infatti vanno protetti e non vanno mai toccati né spostati. Anche il minimo fastidio potrebbe compromettere la nascita dei piccoli.

Per questo ogni nido è accuratamente protetto da transenne e avvisi, anche nelle spiagge e sui lidi più frequentati. I volontari poi a distanza di 50-60 giorni dalla deposizione seguono il viaggio dal nido al mare delle piccole tartarughine.