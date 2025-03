Roditori da compagnia, consigli per farli vivere al meglio in casa

Sempre più persone scelgono di convivere con un roditore domestico. Alcuni di questi, come i ratti e i porcellini d'India, possono stabilire relazioni davvero profonde e complesse con i propri umani. Non bisogna però mai sottovalutare questi animali solo perché di piccole dimensioni. Ogni specie ha le proprie esigenze e accogliere un roditore in casa è una responsabilità che richiede consapevolezza.

Il porcellino d’India è uno dei pochi roditori davvero domestici, come lo sono il cane e il gatto



Sempre più persone scelgono di convivere con piccoli animali da compagnia e tra questi i roditori occupano un posto di assoluto rilievo. Ratti, topolini, criceti, porcellini d'India, degu, gerbilli, cincillà: le specie considerate "da compagnia" sono oggi tantissime e, naturalmente, con esigenze diverse. Tuttavia, non tutti i roditori sono davvero adatti alla vita tra le mura domestiche. Alcuni, come cincillà, gerbilli, scoiattoli e altri, restano animali selvatici a tutti gli effetti e tenerli in casa è una scelta da scoraggiare.

D'altra parte, ci sono anche diverse specie roditori che nel tempo hanno sviluppato un certo grado di domesticazione o che spesso vengono salvati da situazioni di abbandono, acquisti superficiali e frettolosi e sfruttamento, come accade per esempio con i ratti da laboratorio. Per far sì che la loro vita in casa sia davvero appagante, è fondamentale quindi conoscerli bene: non bisogna sottovalutarli solo per via delle dimensioni ridotte, ma rispettare la loro biologia, il loro comportamento e ospitarli in un ambiente fisico e sociale fatti su misura.

Chi sono i roditori domestici?

I ratti domestici o "fancy rat" sono animali straordinariamente intelligenti e socievoli



Non tutti i roditori che vediamo nelle case delle persone e nei negozi di animali sono davvero "domestici". Alcuni sono stati effettivamente domesticati dagli esseri umani nel corso dei secoli, proprio come è avvenuto per cani e gatti. Altri, invece, rimangono animali selvatici anche se vengono tenuti sempre in cattività e senza che se ne comprenda davvero l'origine e la complessità. I roditori considerati a pieno titolo domestici o in via di domestici sono soprattutto i seguenti:

(Cavia porcellus): uno dei pochissimi roditori davvero domestici come il cane e il gatto. I suoi antenati selvatici, come Cavia tschudii, vivono in Sud America. È ubn animale molto socievole e deve vivere in compagnia di altri individui della sua specie. Ratto domestico o "fancy rat" (Rattus norvegicus forma domestica): intelligente, affettuoso e socievole, è uno degli animali più vicini a noi tra tutte le specie i roditori. Ha bisogno di interazione costanti e di vivere in compagnia di altri ratti.

o (Rattus norvegicus forma domestica): intelligente, affettuoso e socievole, è uno degli animali più vicini a noi tra tutte le specie i roditori. Ha bisogno di interazione costanti e di vivere in compagnia di altri ratti. Topo domestico (Mus musculus forma domestica): piccolo, curioso e attivo, è meno sociale del ratto, ma comunque ha bisogno di vivere con i suoi simili.

(Mus musculus forma domestica): piccolo, curioso e attivo, è meno sociale del ratto, ma comunque ha bisogno di vivere con i suoi simili. Criceti (diverse specie, come Mesocricetus auratus, conosciuto anche come criceto dorato o siriano): alcune specie tendono a essere piuttosto solitari, altre possono vivere in coppie o piccoli gruppi se ben gestiti e con spazi e risorse adeguate.

Accanto a queste specie domestiche o quasi, esistono poi tantissimi altri roditori selvatici che vengono sempre più spesso tenuti come animali da compagnia, ma che rimangono comunque animali selvatici: gerbilli, degu, cincillà, scoiattoli e tanti altri. Questi animali non ha subito un processo di selezione e coevoluzione per vivere accanto a noi e hanno esigenze molto particolari, spesso non replicabili tra le mura domestiche. Tenerli in cattività può essere molto difficile, non etico e può incentivare commercio e maltrattamento di selvatici.

Roditori in casa: consigli per una vita più felice

I roditori, anche se piccoli, non vanno sottovalutati e meritano lo stesso rispetto di un cane e un gatto



Se vogliamo che i nostri piccoli amici roditori vivano al meglio una vita davvero appagante, dobbiamo offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Non bisogna mai sottovalutare questi animali solamente perché sono piccoli e richiedono poco spazio. Alcuni, come i ratti, ha esigenze sociali ed emotive davvero complesse, paragonabili (con le dovute proporzioni) a quelle di un cane. Ogni specie ha naturalmente bisogni molto specifichi, ma ci sono comunque alcune regole generali per garantire il loro benessere:

Alimentazione adeguata : ogni roditore ha una dieta specifica. I porcellini d'India, per esempio, hanno bisogno di fieno e verdure fresche, mentre i ratti possono seguire una dieta più varia con cereali, proteine e frutta. Mai dare loro esclusivamente miscele commerciali con semi oleosi, che spesso causano problemi di salute.

: ogni roditore ha una dieta specifica. I porcellini d'India, per esempio, hanno bisogno di fieno e verdure fresche, mentre i ratti possono seguire una dieta più varia con cereali, proteine e frutta. Mai dare loro esclusivamente miscele commerciali con semi oleosi, che spesso causano problemi di salute. Uno spazio sicuro e confortevole : l'alloggio o il recinto deve essere grande e ben attrezzato. I criceti, per esempio, hanno bisogno di una ruota adatta alla loro taglia e di un substrato profondo per poter scavare, mentre i ratti necessitano di più livelli e arricchimenti ambientali.

: l'alloggio o il recinto deve essere grande e ben attrezzato. I criceti, per esempio, hanno bisogno di una ruota adatta alla loro taglia e di un substrato profondo per poter scavare, mentre i ratti necessitano di più livelli e arricchimenti ambientali. Temperatura e umidità controllate : i porcellini d'India soffrono molto il caldo e devono stare in un ambiente fresco, mentre i criceti hanno bisogno di temperature più miti per evitare di andare in letargo, un momento molto rischioso per la loro salute.

: i porcellini d'India soffrono molto il caldo e devono stare in un ambiente fresco, mentre i criceti hanno bisogno di temperature più miti per evitare di andare in letargo, un momento molto rischioso per la loro salute. Compagnia della propria specie : i porcellini dìIndia e i ratti sono animali sociali e non possono vivere da soli, perché soffrirebbero troppo la solitudine. Al contrario, i criceti sono perlopiù animali solitari e territoriali ed quasi sempre meglio tenerli da soli per evitare zuffe e litigi.

: i porcellini dìIndia e i ratti sono animali sociali e non possono vivere da soli, perché soffrirebbero troppo la solitudine. Al contrario, i criceti sono perlopiù animali solitari e territoriali ed quasi sempre meglio tenerli da soli per evitare zuffe e litigi. Stimolazione mentale e fisica : tunnel, giochi, arricchimenti ambientali e interazione sono fondamentali per evitare stress e noia. I ratti domestici, per esempio, amano esplorare e risolvere piccoli rompicapi, mentre i criceti hanno bisogno di scavare ed esplorare tunnel sotterranei.

: tunnel, giochi, arricchimenti ambientali e interazione sono fondamentali per evitare stress e noia. I ratti domestici, per esempio, amano esplorare e risolvere piccoli rompicapi, mentre i criceti hanno bisogno di scavare ed esplorare tunnel sotterranei. Tempo e dedizione: nonostante le dimensioni contenute, i roditori non sono semplicemente animali "da gabbia". I ratti, per esempio, devono poter esplorare e fare attività in ambienti spaziosi, ma sicuri. Lo stesso vale per i porcellini d'India, che hanno anche bisogno di tempo e pazienza per sviluppare un rapporto di fiducia con il proprio umano.

I roditori non sono semplicemente "animali piccoli e facili da tenere", come purtroppo molto spesso sentiamo dire. Ogni specie e individuo ha necessità e bisogni diversi e conoscerli e capirli è l'unico modo per garantirgli una vita davvero felice e appagante. Accogliere un roditore in casa è una responsabilità e significa prendersi un impegno serio e informarsi sulle sue esigenze prima di adottarlo. Un ratto, un topolino o un porcellino d'India, non sono diversi da un cane o da un gatto e meritano lo stesso rispetto e le stesse attenzioni.