Cosa fare quando i criceti litigano? Ecco perché non sempre possono convivere nella stessa gabbietta

I criceti che vivono insieme nella stessa gabbietta si azzuffano spesso, arrivando persino a ferirsi in modo grave. Accade perché gli adulti, soprattuto i maschi, sono solitari e molto territoriali. In questi casi, quasi sempre l'unica soluzione è separarli.

I criceti adulti, soprattutto i maschi, sono animali solitari ed estremamente territoriali



Se due criceti che vivono nella stessa gabbietta hanno iniziato improvvisamente a litigare, sappiate che è molto più comune di quanto si possa pensare. I criceti, specialmente i maschi adulti, sono animali solitari e molto territoriali per natura. Una convivenza forzata può facilmente sfociare in scontri persino molto violenti, con conseguenze anche gravi. Le zuffe, i morsi e i graffi possono portare a ferite serie, stress e in alcuni casi persino alla morte di uno dei roditori. Per questo motivo, nella maggior parte delle situazioni, l'unica soluzione per evitare che si facciano male reciprocamente è separarli e tenerli in gabbiette differenti.

Perché i criceti litigano?

I criceti iniziano a mostrare segni di aggressività e territorialità intorno ai 3-4 mesi di età, ovvero quando raggiungono la maturità sessuale. Anche se fino a quel momento hanno convissuto insieme serenamente, improvvisamente il loro istinto di difendere il proprio territorio cresce e diventa più forte e, pesino quando si tratta di cuccioli o fratelli che sono sempre stati insieme senza problemi: crescendo sviluppano una propria personalità, diventando più dominanti e indipendenti.

In natura, la maggior parte delle specie di criceti conduce infatti una vita solitaria. Questi piccoli roditori si incontrano e interagiscono tra loro solo quando è arrivato il momento di accoppiarsi, dopodiché ognuno va per la propria strada. È un comportamento del tutto naturale, che li porta a vedere gli altri criceti come rivali, piuttosto che come compagni. Questo spiega perché, anche in casa, i criceti tendano a litigare e a difendere con forza e aggressività i propri spazi e le proprie risorse.

Due criceti possono convivere nella stessa gabbietta?

Due criceti possono a volte convivere serenamente, soprattutto se la gabbia è molto grande e con molti nascondigli, tunnel e punti di alimentazione separati



Nella maggior parte dei casi, due criceti adulti dello stesso sesso non vanno quasi mai d'accordo, soprattutto se si tratta di maschi. Tuttavia, ci sono naturalmente alcune eccezioni: se la gabbia è molto spaziosa e dotata di più rifugi, tunnel e punti di alimentazione separati, alcuni criceti possono riuscire a tollerarsi dividendosi i territori. Tuttavia, il rischio di zuffe e litigi rimane comunque sempre dietro l'angolo. Non bisogna infatti dimenticare che, per quanto spaziosa, una gabbia è pur sempre un ambiente limitato e costrittivo.

Un maschio e una femmina, invece, hanno maggiori probabilità di accettarsi a vicenda, ma in questo caso bisogna considerare poi il rischio di continue gravidanze. I criceti, come la maggior parte dei piccoli roditori, si riproducono molto rapidamente, e una coppia potrebbe portare in breve tempo a una numerosa cucciolata. In questi casi, inoltre, l'elevata densità (che è sinonimo di spazio e risorse limitate) può anche spingere il maschio, o persino la madre, a sacrificare alcuni cuccioli: l'infanticidio in questi roditori non è così raro.

Cosa fare se i criceti si azzuffano?

Anche se alcune specie sono più tolleranti di altre, per esempio i piccoli i criceti russi o i criceti roborovski, i conflitti e le zuffe sono sempre dietro l'angolo. Se ciò accade, la prima soluzione da mettere in pratica è separarli. È importante non aspettare troppo: un'aggressione può degenerare rapidamente, causando ferite gravi o stress che può compromettere la salute di questi piccoli animali. Se si vuole riprovare a farli convivere, è possibile tentare con un alloggio più grande.

Una gabbia più grande, con molti nascondigli, tunnel e punti di alimentazione separati, riduce le possibilità di incontri e aumenta le chance che ogni criceto abbia un proprio territorio. Tuttavia, in molti casi, anche questi accorgimenti non bastano e la separazione resta l'unica opzione più sicura. Non è detto che tutti i criceti che vivono insieme dovranno per forza litigare. Se le zuffe sono sporadiche e senza ferite, potrebbe trattarsi solo di una fase di adattamento. Se invece uno dei due diventa costantemente aggressivo, allora è meglio separarli.