I criceti possono mangiare la carne? Quali sono le fonti proteiche più sicure

I criceti sono onnivori e possono mangiare carne, ma in casa non ne hanno bisogno. Una dieta vegetale equilibrata è sufficiente. Le proteine animali vanno evitate o date solo raramente e con estrema cautela.

I criceti possono mangiare carne, ma è quasi sempre meglio evitare



I criceti possono mangiare la carne? In teoria sì, ma nella pratica, se seguono una dieta ricca e variegata, non ne hanno bisogno da un punto di vista nutrizionale e nella maggior parte dei casi è meglio quindi evitare. Anche se i criceti sono animali onnivori, la loro alimentazione è composta quasi interamente da cibi di origine vegetale. Semi, erbe, verdura, foglie e piccole quantità di frutta costituiscono la base della loro dieta e, in casa, un buon pellet specifico per integrare è più che sufficiente a fornire tutti i nutrienti necessari.

Questo vale per tutte le varie specie che vengono comunemente allevate in casa. Aggiungere carne non è necessario e può anzi aumentare il rischio di disturbi digestivi e di altri problemi di salute, soprattutto se offerta con leggerezza o in quantità eccessive. Per questo, se proprio viene proposta, la carne dovrebbe essere considerata solo come un premio rarissimo e in dosi minime e sicure.

In natura, però, i criceti – e più in generale i roditori – non sono quasi mai completamente erbivori. Di tanto in tanto possono integrare la loro dieta con proteine di origine animale (talvolta mangiano persino i loro stessi figli), soprattutto sotto forma di insetti, larve, lombrichi e altri piccoli invertebrati. Si tratta però di episodi sporadici, legati alle opportunità che offre l'ambiente oppure a carenze alimentari, non di una reale esigenza quotidiana. In casa, dove il cibo è sempre disponibile e bilanciato, questa integrazione non serve.

Una dieta a base vegetale variegata, e integrata con pellet specifico, offre tutti i nutrienti di cui i criceti hanno bisogno



Tuttavia, alcuni allevatori esperti scelgono comunque di offrire una piccola fonte proteica per rendere il pasto o la routine più stimolanti. In questi casi si tende a preferire larve di insetti, come le tarme della farina, piccoli grilli o minuscoli gamberetti, generalmente essiccati. C'è persino chi opta per piccole prede vive, che tuttavia sono generalmente sconsigliate sia perché potrebbero ferire il criceto, ma anche perché nascondersi nella gabbia e creare infestazioni in casa.

C’è anche chi offre piccolissime quantità di carne di pollo o tacchino o di pesce ben cotto, ma in generale è sempre preferibile evitare la carne vera e propria. Di sicuro non andrebbero mai offerti carne rossa, cibi crudi, salati, speziati o insaccati, che sono potenzialmente molto pericolosi per la salute di questi piccoli roditori. La scelta migliore e più sicura è puntare su una dieta semplice ed equilibrata, evitando proteine animali.

Se poi si vuole proprio sperimentare, è sempre meglio non improvvisare e farlo solo dopo aver consultato un veterinario esperto in piccoli mammiferi ed esotici.