Quanti tipi di criceto esistono? Tutte le specie e le caratteristiche

Esistono diverse specie e varietà di criceti da compagnia, ognuna con caratteristiche, comportamento, dimensioni, temperamento e, naturalmente, esigenze differenti. Alcune sono però più adatte di altre alla vita in casa e al contatto umano, come il criceto dorato o siriano.

I criceti sono piccoli roditori che, se adottati con rispetto e consapevolezza, possono diventare compagni di vita affettuosi, costruendo insieme a noi una relazione in grado di arricchire le vite di entrambi. Ma non tutti i criceti sono uguali: esistono infatti diverse specie e varietà della stessa specie, ognuna con caratteristiche, comportamento, dimensioni, temperamento e, naturalmente, esigenze e bisogni differenti. Le specie di criceto da compagnia si dividono principalmente in due gruppi: i criceti nani, più piccoli e vivaci, e i criceti di taglia maggiore, come il criceto dorato o siriano, che tendono a essere più tranquilli e socievoli.

Alcune specie di criceti sono per natura più socievoli e predisposte a interagire o a giocare, mentre altre lo sono tendenzialmente molto meno. Il criceto dorato, più grande, può in un certo essere considerato il più socievole e affettuoso, mentre tra i criceti nani, il siberiano e il Roborovskij hanno caratteri e temperamento molto diversi tra loro: il primo può legarsi parecchio alle persone, mentre il secondo è più vivace e leggermente più schivo ed esigente. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le principali specie di criceto e quali sono le più adatte alla vita tra le mura domestiche.

5 specie di criceto domestico

Esistono in realtà diverse specie di criceti da compagnia e anche all'interno della stessa specie, l'allevamento e la selezione in cattività hanno portato alla nascita di numerose varietà o razze, che cambiano soprattutto per colorazione, lunghezza del pelo e dimensioni. Vediamo però più nel dettaglio quali sono quelle più diffuse come animali da compagnia e quali sono le principali caratteristiche di questi piccoli roditori, rimanendo ben consapevoli che ogni criceto a naturalmente una propria personalità unica e diversa da tutti gli altri.

Il criceto dorato o siriano

Il criceto dorato o siriano (Mesocricetus auratus) è probabilmente la specie più conosciuta e allevata come animale da compagnia. Di dimensioni maggiori rispetto alle altre (può raggiungere i 15-18 cm di lunghezza), ha un carattere generalmente docile e socievole e tende a instaurare un buon legame con le persone, purché venga trattato con cura e nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi bisogni. È un animale solitario e territoriale, quindi deve essere tenuto da solo in gabbia, soprattutto se maschio. Esistono tante razze e varietà differenti.

Il criceto siberiano o Winter White

Conosciuto anche come Winter White, il siberiano (Phodopus sungorus) è un criceto nano che non supera gli 8-10 cm di lunghezza. Ha la capacità di cambiare colore in inverno, diventando più chiaro se la temperatura si abbassa molto. Rispetto ad altri criceti nani, il siberiano è più incline a interagire con gli umani e può sviluppare un certo grado di fiducia nei confronti delle persone. Tuttavia, resta comunque più vivace, irrequieto e meno prevedibile rispetto al criceto dorato.

Il criceto russo o di Campbell

Spesso confuso con il Winter White per l'aspetto e le dimensioni simili, il criceto russo o di Campbell (Phodopus campbelli) è tendenzialmente più schivo e meno incline al contatto umano. Può mordere più facilmente se si sente maneggiato, stressato o infastidito. Per questo motivo, la sua adozione non è particolarmente consigliata a persone poco esperte e alle prime armi o che cercano una relazione più "affettuosa" e interattiva.

Il criceto di Roborowskij

Il criceto di Roborovskij (Phodopus roborovskii) è uno dei più piccoli tra quelli da compagnia, con una lunghezza media di soli 5 cm. È estremamente vivace, attivo, irrequieto e difficile da tenere sotto controllo, il che lo rende meno incline all'interazione e al contatto con le persone. Per chi vuole adottare un criceto in cerca di casa ed è disposto a ospitarlo in un grande spazio che riproduca il suo habitat naturale (le zone desertiche dell'Asia centrale), questa specie è perfetta, ma chi vuole una relazione più interattiva, allora meglio di no.

Il criceto cinese

A metà strada tra un criceto nano e un criceto dorato, il criceto cinese (Cricetulus griseus o Cricetulus barabensis griseus) ha un corpo più allungato e una piccola coda. È meno diffuso come animale da compagnia rispetto alle altre specie, ma può essere altrettanto affettuoso se abituato già da piccolo al contatto umano. Tuttavia, ha un carattere molto più schivo rispetto al criceto dorato e, generalmente, sono soprattutto le femmine a essere tenute come animali da compagnia.

Quali sono i criceti più affettuosi?

Parlare di "criceti più affettuosi" può essere fuorviante, anche perché questi animali, pur potendo sviluppare un legame con le persone, restano tendenzialmente solitari e indipendenti. Tuttavia, alcune specie sono più adatte al contatto umano e più inclini a sviluppare una relazione con gli esseri umani, sia per natura che perché vengono allevate e selezionate come animali domestici da molto più tempo. Il questo senso, il criceto dorato è il miglior candidato per chi cerca un animale che si adatti meglio alla vita insieme agli umani.

È il primo criceto in assoluto a essere stato allevato ormai secoli fa e può essere considerato forse quello più "domestico" di tutti. Si abitua facilmente al contatto umano e se si interagisce con lui in maniera corretta e rispettosa, può legarsi molto alle persone. Tra i criceti nani, il Winter White è la scelta migliore per chi vuole un piccolo roditore più gestibile, anche se rimane meno incline al contatto rispetto al criceto dorato. Il Campbell e il Roborovskij, invece, sono sconsigliati per chi desidera una relazione fatta di interazioni e contatto fisico.