Reginald e Pearl, l’incontro tra il cane più grande e quello più piccolo del mondo

Pearl e Reginald, i cani da Guinness dei primati. Foto Nataljie Behring/AP



Da una parte Reginald, detto Reggie, un Alano imponente che supera il metro d'altezza. Dall'altra Pearl, una minuscola Chihuahua di appena 9 centimetri che potrebbe stare comodamente in una tazza da tè. Lui viene dall'Idaho, lei dalla Florida. Eppure, nonostante le abissali differenze, l'intesa tra questi due cani da Guinness è stata immediata. Reginald e Pearl non sono infatti cani qualsiasi: entrambi detengono un titolo ufficiale del Guinness World Records. Lui è il cane vivente più alto al mondo, lei la più piccola in assoluto.

Il loro incontro, organizzato proprio dal Guinness, è stato un tripudio di scodinzolii, annusate curiose e passeggiate tra i campi. Pearl ha quattro anni e discende da una stirpe di cani formato mignon: sua zia Milly, scomparsa nel 2020, deteneva lo stesso record. Entrambe pesavano appena 28 grammi alla nascita, come una noce. "Non mi aspettavo di avere un altro cane da record", ha raccontato Vanesa Semler, l'umana di Pearl. "È una cosa davvero incredibile".

Reginald e Pearl fanno una passeggiata all’aperto Foto Nataljie Behring/AP



E mentre lei si diceva inizialmente preoccupata per la mole di Reggie, ogni ansia si è dissolta in pochi minuti. Reggie, sette anni, è evidentemente un Alano gigante dal cuore tenero. Per lui, Pearl è sembrata probabilmente più un piccolo oggetto misterioso che una vera e propria compagna di giochi. "Era molto cauto, come se sapesse che doveva fare attenzione", ha raccontato Sam Johnson Reiss, il suo umano. "Non l'ha mai calpestata, nemmeno per sbaglio. Era consapevole della sua presenza in ogni momento".

L'Alano è il cane gigante per eccellenza. Questa razza si distingue però da altri molossoidi per il fisico più slanciato ed elegante e per la testa rettangolare e stretta. I maschi hanno un'altezza compresa tra 80 e 90 centimetri. Nonostante le dimensioni, può essere un ottimo cane da compagnia sensibile ed equilibrato, si conoscono le sue motivazioni di razza. Tra le più spiccate ci sono quelle protettiva, territoriale, competitiva, possessiva, ma anche quelle affiliativa, epimeletica, collaborativa.

Nonostante le evidenti differenze fisiche, i due cani hanno subito atto amicizia. Foto Nataljie Behring/AP



Il Chihuahua, del resto, è sicuramente il cane di piccola taglia per eccellenza. Originario del Messico, questa razza ha una storia molto lunga che risale a epoche antichissime. Nonostante sia un cane "tascabile", ha in realtà un carattere molto forte e deciso, in evidente contrasto rispetto all'apparenza e alle dimensioni. È un cane incredibilmente leale, ma può diventare anche molto (a volte troppo) protettivo e geloso nei confronti del suo umano di riferimento, se non si conoscono e sviluppano bene e in maniera equilibrata le sue motivazioni.

Eppure, nonostante l'aspetto, le dimensioni e persino la storia di queste due razze siano completamente differenzi, Reginald e Pearl sono la dimostrazione vivente che le differenze – anche quelle estreme – non sono mai un problema per un cane. Che si sia grandi come un cavallo o piccoli come una mela, la "lingua" e le emozioni sono sempre le stesse. Orecchie, coda, posture, emozioni, motivazioni e desideri che sono sempre gli stessi. A prescindere dalle dimensioni e dalla razza di appartenenza.