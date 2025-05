Queste compagnie aeree continuano a non accettare i cani in cabina nonostante le nuove regole ENAC: ecco quali sono

Nonostante l'ENAC abbia aggiornato le linee guida permettendo ai cani di ogni taglia di volare in cabina, le compagnie aeree non sono obbligate ad adeguarsi. Molte mantengono restrizioni su peso, misure del trasportino o rifiutano del tutto di fare salire gli animali a bordo.

Le dimensioni del trasportino da collocare sotto al sedile sono molto ridotte



Dopo l'aggiornamento delle nuove linee guida voluto dall'ENAC, l'autorità che in Italia si occupa di tutto ciò che riguarda l'aviazione civile, i cani di ogni peso e dimensione potranno viaggiare in cabina insieme ai loro umani. È questa la notizia che da giorni rimbalza sui siti web d'informazione, ma le cose non stanno proprio così.

Le compagnie aeree possono decidere autonomamente se adeguarsi o meno alle decisioni dell'ENAC, basti pensare che neanche la compagnia di bandiera italiana ha cambiato le proprie regole. Facciamo quindi chiarezza e vediamo cosa prevedono quali sono le restrizioni ancora vigenti per i cani in areo e soprattutto quali compagnie continuano a non accettarli a bordo.

Le compagnie che continuano a non accettare animali in cabina

Ci sono compagnie che continuano a non accettare animali, ad eccezione dei cani guida il cui ingresso deve sempre essere consentito.

EasyJet: ha una politica molto restrittiva e non consente il trasporto di cani né in cabina né in stiva. L'unica eccezione riguarda i cani guida, che possono viaggiare in cabina insieme al loro umano di riferimento;

Ryanair: non permette il trasporto di cani in cabina o in stiva. La compagnia irlandese accetta solo cani guida, che possono viaggiare gratuitamente in cabina, rispettando alcune regole specifiche;

Wizz Air: non permette trasporto animali.

Altre, invece, pur consentendo di viaggiare con gli animali in cabina hanno scelto comunque di non applicare le norme approvate dall'ENAC.

Quali compagnie applicano restrizioni al trasporto di cani in aereo

Prendendo in esame le principali compagnie aeree attive in Italia, sia tradizionali che low cost, abbiamo verificato che le regole per fare volare gli animali sono rimaste le stesse. Con l'aggiornamento delle norme volute dall'ENAC è stato consentito il trasporto in cabina senza limiti di peso per l'animale che non deve superare il peso massimo previsto per un passeggero medio. Inoltre, il trasportino dove deve essere alloggiato il cane può collocarsi anche al di sopra dei sedili, e non necessariamente sotto il sedile del passeggero davanti, e quindi può superare le dimensioni attualmente previste.

ITA Airways

La compagnia di bandiera italiana permette il trasporto di cani in cabina a specifiche condizioni. L'animale deve avere un peso massimo di 10 kg per quanto riguarda i voli nazionali e 8 chili su tutti gli altri voli. L'animale deve rimanere per tutta la durata del viaggio all'interno di un trasportino che non superi le seguenti dimensioni: 24 cm di altezza; 40 cm di lunghezza; 30 cm di larghezza. Le dimensioni più piccole tra le compagnie analizzate.

Air France

Per viaggiare con Air France il cane o il gatto può pesare al massimo 8 kg, incluso il trasportino. Per i cani e gatti più grandi è previsto il trasporto in stiva fino a 75 kg, compreso l'eventuale kennel. Non sono ammessi in alcun caso i cani brachicefali in stiva per ragioni di sicurezza.

Lufthansa

È possibile viaggiare sui voli Lufthansa con il proprio cane o gatto. L'età minima degli animali in viaggio è di 12 settimane, mentre per viaggi da e per la Germania sale a 15. Ogni persona può trasportare in cabina un massimo di 2 animali della stessa specie in cabina in un singolo trasportino, ognuno di loro deve avere un peso non superiore a 14 kg. Non sono mai ammessi animali gravidi.

Vueling

Vueling consente il viaggio in cabina a cani, gatti, uccelli (non rapaci), e tartarughe. Gli animali devono essere chiusi in un trasportino omologato non rigido delle dimensioni massime di 45 x 39 x 21 cm. L'animale e il suo trasportino insieme non devono superare gli 8 kg di peso. Cani e gatti possono viaggiare fino a un massimo di 2 in uno stesso trasportino, purché siano della stessa specie o cucciolata, e comunque non superino il limite di peso e misure consentito. In nessun caso è possibile trasportare animali nella stiva dell'aereo.

Volotea

Volotea accetta solo cani di piccola taglia e gatti di almeno 8 settimane di vita. Non è permesso portare altri animali. Il peso dell'animale con il suo trasportino non deve superare i 10 kg. Previste misure specifiche anche per il trasportino: 50 x 40 x 20 cm. Le misure più ampie tra le compagnie prese in esame.

Sono consentiti massimo 5 animali a bordo dello stesso volo, e al massimo 1 per passeggero.