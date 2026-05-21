PsittaWel, il questionario per valutare il benessere dei pappagalli: “Aiuta a riconoscere segnali di disagio e a migliorare la vita degli uccelli”

PsittaWel è un questionario ideato per valutare il benessere dei pappagalli da compagnia e aiutare famiglie e professionisti a riconoscere segnali di stress e a migliorare la qualità della vita di questi uccelli. Ne abbiamo parlato con Andrea Piseddu, dottorando all'Università di Medicina Veterinaria di Vienna e tra gli autori del questionario.

Una calopsitta (Nymphicus hollandicus), uno dei pappagalli più diffusi in cattività



I pappagalli sono tra gli animali da compagnia più diffusi al mondo e anche in Italia vivono in migliaia di case. Eppure, nonostante la loro popolarità, sono anche tra quelli che più spesso sviluppano problemi comportamentali e sanitari legati a condizioni di vita non adatte ai loro bisogni. Stress, isolamento sociale, ambienti poveri di stimoli o alimentazione inadeguata possono infatti avere conseguenze negative molto serie sul loro benessere.

Per aiutare a comprendere meglio le necessità di questi uccelli è nato PsittaWel, un questionario scientifico sviluppato da Andrea Piseddu, esperto in benessere dei pappagalli e dottorando all'Università di Medicina Veterinaria di Vienna. Lo studio che descrive questo nuovo strumento è stato pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Animal Welfare.

"PsittaWel è il risultato del mio lavoro di dottorato", racconta a Fanpage.it Piseddu. "L'obiettivo era creare uno strumento per valutare e migliorare il benessere dei pappagalli, utilizzabile non solo dai familiari degli animali, ma anche da professionisti come veterinari e consulenti comportamentali".

Come funziona PsittaWel, il questionario per valutare il benessere dei pappagalli

Andrea Piseddu e un parrocchetto alessandrino (Psittacula eupatria)



Il questionario è composto da 75 domande suddivise in otto sezioni. Le domande riguardano vari aspetti della vita degli uccelli, come stato fisico, ambiente domestico, alimentazione, relazioni sociali, gestione quotidiana e comportamento.

Per svilupparlo è stato coinvolto un gruppo internazionale formato da sette esperti provenienti da Italia, Germania, Austria e Stati Uniti, tra ricercatori, veterinari e specialisti del comportamento animale. "Nel corso di numerose riunioni abbiamo analizzato i possibili indicatori di benessere già individuati in studi precedenti, selezionando quelli più rilevanti e trasformandoli in domande comprensibili anche per chi vive quotidianamente con un pappagallo", spiega il ricercatore.

In cattività i pappagalli sviluppano spesso problemi comportamentali come aggressività e autolesionismo, come strapparsi piume e penne



L'obiettivo è aiutare il caregiver a capire se il pappagallo vive in condizioni adeguate oppure se mostra possibili segnali di stress o disagio. Nei pappagalli, infatti, i problemi psico-fisici possono manifestarsi in molti modi diversi: vocalizzazioni eccessive, stereotipie, aggressività, apatia, fino ad arrivare a comportamenti autolesionistici, come strapparsi in maniera compulsiva piume e penne.

"PsittaWel ha anche uno scopo educativo", sottolinea però Piseddu. "Aiuta le persone a comprendere quali condizioni favoriscono una buona qualità di vita e quali comportamenti possono invece indicare stress, paura, frustrazione o altri problemi di benessere".

Uno strumento prezioso, ma che non sostituisce gli specialisti

Il questionario è uno strumento ideato per migliorare la qualità della vita dei pappagalli tenuti in cattività. In foto un pappagallo cenerino (Psittacus erithacus), tra le specie più diffuse e complesse da gestire



Gli autori dello studio precisano però che il questionario non può naturalmente sostituire il lavoro di professionisti qualificati. Veterinari esperti in animali esotici e consulenti comportamentali restano infatti figure fondamentali per affrontare eventuali problemi sanitari o comportamentali seri.

"Ogni pappagallo e ogni situazione familiare sono unici", chiarisce Piseddu. "PsittaWel non può individuare da solo le cause di un problema o risolverlo, ma può aiutare a riconoscere eventuali criticità. In caso di dubbi o difficoltà è sempre importante rivolgersi a professionisti qualificati".

Lo strumento nasce soprattutto per far crescere la consapevolezza sui bisogni di questi uccelli, spesso ancora poco conosciuti e fin troppo sottovalutati. I pappagalli sono infatti animali incredibilmente intelligenti, longevi – alcune specie vivono anche oltre 60-70 anni – e fortemente sociali, con bisogni e necessità molto più complesse rispetto a quanto molte persone purtroppo ancora pensano.

Un aiuto per migliorare la vita dei pappagalli, non per promuovere la cattività

Serve maggiore consapevolezza prima di decidere di adottare un papapgallo



Secondo il ricercatore, il questionario potrebbe quindi essere molto utile anche prima di decidere se adottare un pappagallo. Le domande contenute in PsittaWel aiutano infatti a capire quanto sia difficile soddisfare pienamente i bisogni di questi uccelli in ambiente domestico. "Può aiutare le persone a riflettere in modo più consapevole sulle responsabilità e sull'impegno necessari per vivere con un pappagallo", osserva Piseddu.

Il tema è particolarmente delicato anche dal punto di vista etico. Da anni infatti si discute se sia davvero possibile garantire una buona qualità di vita a specie così complesse all'interno delle case. Anche se siamo abituati a considera i pappagalli come animali "domestici", occorre ricordare che si tratta pur sempre di animali selvatici, anche se nati e cresciuti in cattività.

I pappagalli restano animali selvatici, longevi e con bisogni e necessità difficili da soddisfare tra le mura domesstiche



"Questo strumento non nasce per promuovere o giustificare il mantenimento dei pappagalli come animali familiari", chiarisce il ricercatore. "Nasce piuttosto dalla necessità di offrire uno strumento scientifico per animali che, nonostante tutte le criticità, continuano a vivere molto frequentemente in ambiente domestico".

Molti pappagalli, inoltre, vivono oggi in centri di recupero, rifugi, zoo o situazioni problematiche e quasi sempre non possono più essere reintrodotti in natura. "Per alcuni di loro vivere in famiglia rappresenta l'opzione migliore", conclude Piseddu. "Finché questi animali continueranno a vivere con noi, è fondamentale quindi poter valutare il loro benessere e migliorare le condizioni in cui vengono tenuti".

Come rispondere al questionario online

Uno schema riassuntivo di PsittaWel



Attualmente PsittaWel può essere scaricato gratuitamente in lingua inglese come PDF compilabile online. In futuro, però, l'obiettivo è sviluppare anche un'applicazione multilingua che renda lo strumento più accessibile, semplice e pratico da utilizzare.

Secondo gli autori, strumenti come questo potrebbero inoltre essere utili non solo per i singoli caregiver, ma anche per costruire nuove linee guida e standard minimi più solidi per il benessere dei pappagalli in cattività, migliorando così la qualità della vita di uccelli che troppo spesso pagano il prezzo della loro bellezza, della loro straordinaria intelligenza e delle incredibili capacità di relazionarsi con noi esseri umani.