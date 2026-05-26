Piccola come un seme, scoperta la lumaca di mare “sesamo” nel nord di Taiwan

Una nuova specie di lumaca di mare traslucida, maculata e piccola quanto un chicco di riso è stata identificata nelle acque costiere di Keelung, in Taiwan.

Due esemplari di Thecacera sesama intenti a nutrirsi di un briozoo. (Crediti Phiys.org: Ho–Yeung Chan et al.)



L'hanno chiamata "sesamo" perché è piccola quanto un seme e del colore di questa pianta. Si tratta di una nuova specie di lumaca di mare scoperta nelle acque costiere di Keelung, a Taiwan.

Grazie alle sue dimensioni minuscole e alla colorazione nera e gialla, i ricercatori della National Taiwan Ocean University, del National Museum of Natural Science e della National Taipei University of Education hanno dunque battezzato come Thecacera sesama la creatura che appartiene al genere di lumache di mare Thecacera Fleming e alla famiglia Polyceridae.

Il minuscolo nudibranco, che misura meno di tre millimetri di lunghezza, era stato avvistato per la prima volta dall'autore principale dello studio, il professor Ho-Yeung Chan dell'Istituto di Biologia Marina e Centro di Eccellenza per gli Oceani dell'Università Nazionale Oceanica di Taiwan, durante un'immersione ricreativa nel 2019. Il ricercatore all'epoca non si rese conto però di essere di fronte alla scoperta di una nuova specie, finché non consultò un'esperta di lumache di mare che ha contattato via Facebook.

Il team di ricerca si è poi attivato per recepire quante più informazioni possibili sulla lumaca di mare che aveva colpito l'attenzione del professore, tanto da ritornare più volte in mare nella zona del ritrovamento per poter monitorare anche altri soggetti. L'operazione è stata particolarmente complessa perché la zona è sottoposta a tifoni in estate e a grandi onde durante la stagione dei monsoni invernali, con temperature del mare che spesso scendono sotto i 16 gradi Celsius.

Di questo minuscolo animale si sa poco, ma ciò che gli esperti hanno messo in evidenza nel loro studio è che si tratta di una specie che manifesta solo quattro comportamenti principali: mangiare, cercare cibo, accoppiarsi e deporre le uova sui briozoi, minuscoli invertebrati acquatici spesso chiamati "animali muschiosi".

I ricercatori ritengono che la scoperta di T. sesama sia solo un piccolo esempio di quali meraviglie nasconde la biologia marina taiwanese. Poiché molte specie sono di dimensioni così ridotte, è probabile che molte altre attendano di essere scoperte.