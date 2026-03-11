Un pesce luna di 400 chili, morto sulla spiaggia di Marina di Ravenna: è il gigante del mare

Un pesce luna (Mola mola) di 400 chili è morto spiaggiandosi a Marina di Ravenna. Non ci sono segni evidenti di scontro con imbarcazioni e si presume possa aver contratto una patologia. Non è la prima volta che esemplari di questa specie vengono visti nell'area antistante la costa. Si tratta del "gigante dei mari" ed è il pesce osseo più pesante del mondo.

L’esemplare di pesce luna avvistato prima dello spiaggiamento a Marina di Ravenna



Il nome scientifico è Mola mola e si tratta di uno dei "giganti del mare": il pesce luna. Un esemplare di 400 chili e lungo circa 2 metri e mezzo era stato avvistato prima nelle acque antistanti Marina di Ravenna, dove poi si è spiaggiato ed è morto il 1o marzo. A segnalarlo tantissimi cittadini, sorpresi dall'incontrare un animale che vive in acque profonde, dove si ciba di piccoli pesci, crostacei, meduse, alghe e plancton. La specie è diffusa nelle acque oceaniche temperate, tropicali e nel Mar Mediterraneo

Questo pesce luna non era però "nuovo della zona". Diversi pescatori e persone che utilizzano le imbarcazioni nell'area lo avevano già visto e avvertito gli esperti, tanto che i biologi marini avevano provato ad accompagnarlo di nuovo verso il mare aperto.

Per quanto riguarda le cause della morte, ancora non c'è certezza. A recuperare il cadavere sono intervenuti gli esperti del Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat (CESTHA) e del "Cetacean strandings Emergency Response Team" (CERT) insieme agli operatori della Capitaneria di Porto. A un primo esame esterno non sono stati individuati segni evidenti di collisioni con imbarcazioni o di intrappolamento in reti da pesca. Il cadavere sarà sottoposto ad autopsia da parte del Centro ricerche marine di Marina di Ravenna e in collaborazione con l'Università di Padova. Tra le ipotesi considerate dagli esperti c’è anche una possibile patologia che avrebbe compromesso la capacità dell’animale di nuotare e nutrirsi.

Un pesce luna (foto d’archivio)



Altri spiaggiamenti di esemplari di Mola mola erano avvenuti sulla costa del ravennate. Diversi animali si erano visti a Ravenna e Cesenatico, a volte vivi ma disorientati nei bassi fondali, altre volte già morti.

Il pesce luna è il pesce osseo più pesante del mondo e può arrivare a superare i 2000 chili, i 4 metri di altezza e i 3 metri di lunghezza. Si tratta di una specie appartenente alla famiglia dei Molidi ed è diffusa nelle acque oceaniche temperate e tropicali, e nel Mar Mediterraneo. A rendere questo pesce particolarmente riconoscibile, oltre all'importante mole, è anche la caratteristica forma ovaloide, più alta che lunga, a cui deve il suo nome e che lo fa sembrare quasi una grossa testa sprovvista del resto del corpo.