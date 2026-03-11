UN PROGETTO DI
0 risultati
11 Marzo 2026
12:44

Un pesce luna di 400 chili, morto sulla spiaggia di Marina di Ravenna: è il gigante del mare

Un pesce luna (Mola mola) di 400 chili è morto spiaggiandosi a Marina di Ravenna. Non ci sono segni evidenti di scontro con imbarcazioni e si presume possa aver contratto una patologia. Non è la prima volta che esemplari di questa specie vengono visti nell'area antistante la costa. Si tratta del "gigante dei mari" ed è il pesce osseo più pesante del mondo.

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
di Redazione Kodami
Immagine
L’esemplare di pesce luna avvistato prima dello spiaggiamento a Marina di Ravenna

Il nome scientifico è Mola mola e si tratta di uno dei "giganti del mare": il pesce luna. Un esemplare di 400 chili e lungo circa 2 metri e mezzo era stato avvistato prima nelle acque antistanti Marina di Ravenna, dove poi si è spiaggiato ed è morto il 1o marzo. A segnalarlo tantissimi cittadini, sorpresi dall'incontrare un animale che vive in acque profonde, dove si ciba di piccoli pesci, crostacei, meduse, alghe e plancton. La specie è diffusa nelle acque oceaniche temperate, tropicali e nel Mar Mediterraneo

Questo pesce luna non era però "nuovo della zona". Diversi pescatori e persone che utilizzano le imbarcazioni nell'area lo avevano già visto e avvertito gli esperti, tanto che i biologi marini avevano provato ad accompagnarlo di nuovo verso il mare aperto.

Per quanto riguarda le cause della morte, ancora non c'è certezza. A recuperare il cadavere sono intervenuti gli esperti del Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat (CESTHA) e del "Cetacean strandings Emergency Response Team" (CERT) insieme agli operatori della Capitaneria di Porto. A un primo esame esterno non sono stati individuati segni evidenti di collisioni con imbarcazioni o di intrappolamento in reti da pesca. Il cadavere sarà sottoposto ad autopsia da parte del Centro ricerche marine di Marina di Ravenna e in collaborazione con l'Università di Padova. Tra le ipotesi considerate dagli esperti c’è anche una possibile patologia che avrebbe compromesso la capacità dell’animale di nuotare e nutrirsi.

non perderti questo video
Immagine

Il video del grosso pesce luna avvistato nel golfo di Trieste
Immagine
Un pesce luna (foto d’archivio)

Altri spiaggiamenti di esemplari di Mola mola erano avvenuti sulla costa del ravennate. Diversi animali si erano visti a Ravenna e Cesenatico, a volte vivi ma disorientati nei bassi fondali, altre volte già morti.

Il pesce luna è il pesce osseo più pesante del mondo e può arrivare a superare i 2000 chili, i 4 metri di altezza e i 3 metri di lunghezza. Si tratta di una specie appartenente alla famiglia dei Molidi ed è diffusa nelle acque oceaniche temperate e tropicali, e nel Mar Mediterraneo. A rendere questo pesce particolarmente riconoscibile, oltre all'importante mole, è anche la caratteristica forma ovaloide, più alta che lunga, a cui deve il suo nome e che lo fa sembrare quasi una grossa testa sprovvista del resto del corpo.

Continua a leggere su Kodami
Animali Selvatici / Atlante degli Animali
Sfondo autopromo
Segui Kodami sui canali social
api url views