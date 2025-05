Perché le lucertole entrano in casa? Cosa le attira e come farle uscire

Le lucertole sono molto comuni nei nostri giardini e volte finiscono anche dentro casa



Con l'arrivo del caldo e della primavera anche la biodiversità si risveglia e le nostre case tornano a popolarsi di piccoli ospiti come insetti, ragni e, talvolta, anche animali un po' meno comuni, ma del tutto innocui: le lucertole. Chi ha un giardino o vive in campagna si sarà probabilmente trovato almeno una volta faccia a faccia con questi rettili. Attenzione però, non stiamo parlando dei gechi (che non sono esattamente lucertole), ma delle lucertole in senso stretto.

In Italia vivono numerose specie, ma le più comuni e diffuse sono soprattutto tre. La prima è la lucertola campestre (Podarcis siculus). Agile, snella, con una livrea verde brillante e dai riflessi azzurri, è la classica "lucertola dei prati" ed è presente praticamente ovunque. Ama il sole e spesso si aggira nei giardini o sui muretti, ma può infilarsi anche in casa attratta da qualche insetto o semplicemente perché ha sbagliato strada.

Poi ci c'è la lucertola muraiola (Podarcis muralis), leggermente più robusta e meno vivace nei colori rispetto alla cugina campestre, ma molto abile ad arrampicarsi sui muri, da qui il nome. Si adatta bene anche agli ambienti urbani, ma un po' meno diffusa. Infine, c'è il ramarro (Lacerta bilineata), il gigante del trio. Può superare i 30 centimetri e i maschi hanno una bellissima colorazione verde acceso con riflessi azzurri sulla testa. È più schivo e raro in città, ma non è impossibile trovarlo nei pressi delle case di campagna circondate dai campi.

Lucertole in casa: significati e simboli

La lucertola campestre è la specie più comune e diffusa



In passato, quando le aree urbane erano meno estese e si viveva a stretto contatto con la natura, le lucertole erano molto facili da incontrare. In molte culture, hanno quindi trovato anche posto nei racconti, nel simbolismo e nelle superstizioni. Spesso sono un simbolo di rigenerazione, per via della capacità di poter perdere la coda (comportamento noto come autotomia) e poi farla ricrescere. Nella mitologia romana, invece, era a volte associata al dio Mercurio, messaggero degli dei e protettore dei viaggiatori.

In alcune culture dell'Asia e dell'Africa, avere una lucertola in casa – un po' come accade anche con i gechi – è considerato un segno di buon auspicio: si dice che porti fortuna, protegga la casa dagli spiriti maligni e garantisca una certa prosperità. Al contrario, in altre zone del mondo – soprattutto dove si sovrappongono con superstizioni locali e altri sauri più grossi – si crede che porti sfortuna, soprattutto se la si trova sul letto o in cucina.

In Sardegna e nel Sud Italia, soprattutto in passato, era diffusa la credenza che le lucertole con due code portassero fortuna e prosperità. Sempre per via della somiglianza con i gechi, da sempre legati al buon auspicio, spesso in queste interpretazioni e tradizioni simboliche, ci sono finite anche le lucertole, che naturalmente se finiscono in casa lo fanno per ragioni decisamente meno allegoriche e molto più concrete.

I motivi per cui le lucertole entrano nelle nostre case

Le lucertole, come quella muraiola, amano prendere il sole su muretti, davanzali e superfici assolate



Non ci sono in realtà ragioni molto profonde o troppo complicate che spingono una lucertola all'interno delle mura domestiche. Può finirci per sbaglio, mentre magari cerca qualcosa da magiare o un posto assolato dove prendere il sole, oppure magari per trovare un riparo dal pioggia, dalle intemperie o dal freddo. Vediamo un po' più da vicino queste e altre ragioni che possono spingere questi rettili dentro casa.

Ha seguito una preda , come un moscerino o una falena. Le lucertole sono predatrici instancabili e si nutrono soprattutto di insetti.

, come un moscerino o una falena. Le lucertole sono predatrici instancabili e si nutrono soprattutto di insetti. Cerca riparo o un posto sicuro , magari per nascondersi da un predatore o per sfuggire al gatto.

, magari per nascondersi da un predatore o per sfuggire al gatto. Ha trovato una fessura o una porta aperta e si è infilata dentro per caso, esplorando l'ambiente.

e si è infilata dentro per caso, esplorando l'ambiente. Cerca un luogo tranquillo dove deporre le uova , nel caso si tratti di una femmina alla fine della primavera.

, nel caso si tratti di una femmina alla fine della primavera. Vuole ripararsi dal freddo o dalla pioggia, poiché le basse temperature non sono il massimo per un rettile a sangue freddo.

Come far uscire le lucertole che entrano in casa

Il ramarro è più raro e difficile da trovare, ma in alcune zone rurali e circondate da campi può essere molto comune



Le lucertole non sono aggressive, non sono velenose e non rappresentano alcun pericolo per noi o per i nostri animali domestici. Se perciò ne troviamo una in casa, la cosa da fare è riportarla fuori. Spesso basterà aprire le finestre e le porte e, se l'ambiente è tranquillo, la lucertola uscirà da sola. Tuttavia, le lucertole non sono propriamente animali furbissimi e si spaventano facilmente. Può succedere, quindi, che non riescano a uscire da sole e dobbiamo darle una mano.

I più audaci e coraggiosi, potrebbero anche provare a raccoglierla con le mani, ma meglio evitare se non si ha esperienza. Non perché sia pericolosa, ma per non stressarla inutilmente o rischiare di ferirla. Possiamo usare una scatola da mettere a terra con l'apertura di lato e spingerla a entrare al suo interno oppure un contenitore trasparente da poggiare sopra di lei e poi farla scivolare su un cartoncino rigido. Una volta raccolta, basta portala fuori e liberarla in un angolo tranquillo del giardino o in mezzo al verde.