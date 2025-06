Cosa significa quando una libellula entra in casa tua: ecco cosa le attira

Le libellule vivono tra acqua e cielo e simboleggiano spesso la trasformazione e il cambiamento. Entrano in casa raramente, quasi sempre per errore, ma se accade significa che intorno a noi resiste ancora una zona umida viva e ricca di biodiversità.

Le libellule sono insetti antichi e affascinanti che vivono una doppia vita: prima in acqua, poi nei cieli



Le libellule sono tra gli insetti più antichi e affascinanti presenti sul nostro pianeta. Appartengono all'ordine degli odonati (insieme alle damigelle) e il loro corpo slanciato, le ali membranose trasparenti e gli occhi enormi – che coprono gran parte della testa – le rendono inconfondibili. E nonostante il loro aspetto fragile, sono in realtà predatrici abilissime. Pattugliano le sponde di stagni laghi e fiumi cacciando zanzare, moscerini e altri piccoli insetti con una precisione che pochi altri animali possono vantare.

Ma il vero incanto delle libellule è che vivono una doppia vita: una parte la passano completamente sott'acqua, l'altra nei cieli. Le uova vengono infatti deposte in ambienti acquatici – laghi, stagni, fiumi lenti – e si schiudono in larve, chiamate neanidi. Questa fase può durare mesi o addirittura anni, durante i quali la libellula resta completamente sommersa, cacciando piccoli animali acquatici, inclusi i pesci. Solo alla fine di questo lungo periodo e diverse mute avviene la metamorfosi:

Raggiunto lo stadio finale di ninfa, la (quasi) libellula esce dall'acqua, si arrampica su uno stelo e si trasforma, lasciando dietro di sé l'esuvia vuota, il vecchio involucro, per spiccare finalmente il volo. Una volta adulta, la libellula vivrà solo poche settimane o pochi mesi, dedicandosi perlopiù alla riproduzione. È una vita breve, ma intensa, fatta di voli acrobatici e pattugliamenti costanti, prima dell'accoppiamento finale (anche quello spettacolare) che ripoterà le uova di nuovo in acqua per ricominciare il ciclo.

Cosa simboleggia la libellula: leggende e significati simbolici

Le fasi giovanili acquatiche delle libellule sono predatrici eccezionali



Da sempre la libellula è avvolta in un'aura di mistero. In molte culture del mondo è considerata un simbolo spesso legato al cambiamento, alla trasformazione e persino ai presagi. In Giappone, per esempio, la libellula è associata al coraggio e alla vittoria. I samurai la portavano come emblema nei loro vessilli ed era un simbolo di forza e onore. Nella cultura dei nativi americani, invece, la libellula rappresenta la leggerezza, la trasformazione spirituale e la connessione con il mondo degli spiriti.

Per alcune tribù, il suo arrivo annuncia un cambiamento imminente per la persona che la incontrava. Qui in Europa, invece, le leggende si intrecciano tra il magico e il sinistro: nei paesi nordici, la libellula veniva anche chiamata "ago del diavolo", forse per via della sua forma sottile e delle sue movenze rapide. Ma oggi, è il simbolismo positivo a prevalere: è vista come emblema di rinascita, della capacità di affrontare il cambiamento vivendo appieno il momento.

Perché le libellule entrano in casa?

Una volta pronte, le ninfe escono dall’acqua, si arrampicano su uno stelo e completano la metamorfosi diventando libellule adulte



In realtà, non capita così spesso trovare una libellula dentro casa. Questi insetti vivono soprattutto vicino all'acqua – stagni, fiumi, paludi – e sono particolarmente sensibili alla qualità ambientale. Infatti, sono considerati bioindicatori: la loro presenza segnala che l'ecosistema acquatico – dove crescono le varie fasi giovanili – è sano, pulito, vivo. Se vediamo una libellula svolazzare nel nostro giardino, su un terrazzo o vicino a una finestra, è probabile che non troppo lontano ci sia una zona umida in salute. Una buona notizia, quindi.

Quando una libellula entra in casa, lo fa perciò quasi sempre per errore. Attirata da un riflesso d'acqua, dalla luce che attraversa i vetri o mentre è a caccia di piccoli insetti, può finire per varcare una porta o una finestra lasciata aperta. Di solito, sono anche piuttosto brave a uscire di casa, ma come capita per molti insetti può succedere che restino intrappolate tra finestre chiuse pareti e soffitti. Le mura domestiche non sono proprio l'habitat ideale per questi insetti.

Cosa fare se trovi una libellula in casa

Trovare una libellula in casa, significa che intorno a noi resiste ancora una zona umida viva e ricca di biodiversità



Se una libellula entra in casa, la prima regola è non farsi prendere dal panico. Anche se le sue dimensioni possono impressionare per essere un insetto, non punge, non morde, e soprattutto non rappresenta alcun pericolo. Semmai, è lei a essere in difficoltà. Per aiutarla, la soluzione migliore è accompagnarla verso l'uscita nel modo più delicato possibile. La prima cosa da fare, è spegnere le luci interne e aprire bene una finestra o una porta verso l'esterno. La libellula, attirata dalla luce naturale, potrebbe uscire da sola.

Se non accade, possiamo provare a "incoraggiarla" spingendola verso l'uscita con un scopa o un altro oggetto stando ben attenti a non schiacciarla. Solitamente, le libellule non si posano spesso, quindi provare a catturarla "al volo" è molto complicato. Se invece dovesse posarsi su una superficie piatta (anche questo è raro, si solito si poggiano su sporgenze, aste e steli), possiamo provare a catturarla utilizzando un bicchiere o un contenitore trasparente della dimensione più adatta (ci sono specie abbastanza piccole, altre molto grandi).

Evitiamo di afferrarla con le mani, le sue ali sono molto delicate e basta poco per danneggiarle. Usiamo un foglio di carta da far scorrere sotto al bicchiere o al contenitore e poi liberiamola all'esterno. Trovare una libellula in casa non è così comune, ma se accade significa che intorno a noi resiste ancora una zona umida viva, ricca di biodiversità, e che permette a questi antichi insetti sopravvivere e riprodursi. Cosa sempre più rara di questi tempi.