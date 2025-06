Perché il gatto si sposta in base ai raggi del sole: cos’è la “meridiana del gatto” e perché lo fa

Il tuo gatto fa la meridiana? Se hai visto il tuo micio riposare sdraiato alla luce del sole che filtra dalla finestra e spostarsi per la stanza seguendone i movimenti – un po’ come si vede nel video – allora lo hai visto mentre fa la meridiana. Questo termine indica proprio l'abitudine dei mici a seguire la luce del sole mentre attraversa il pavimento nel corso della giornata. Il concetto si basa prevalentemente sull'osservazione del comportamento dei gatti in casa, come dimostrano i tanti video presenti su TikTok appena si cerca feline sundial, letteralmente "meridiana felina".

Questo modo di muoversi ricorda il movimento di una vera meridiana, un antico orologio che indica l'ora proiettando l'ombra di un oggetto fisso, come un bastone, alla luce del sole. Il gatto fa lo stesso: segue il movimento del sole come una sorta di "orologio felino".

È durante i bagni di sole che questo comportamento diventa evidente quando il gatto si distende in un luogo abbastanza esposto alla luce, possibilmente dove i raggi del sole lo colpiscono direttamente. Di solito, decide di sdraiarsi su un fianco, con gli occhi semi chiusi, e resta così ad assorbire il calore per un tempo che può variare da pochi minuti a diverse ore. È un istinto innato che i nostri gatti domestici hanno ereditato dal loro antenato selvatico, il Felis silvestris lybica, originario delle regioni del Nord Africa e del Medio Oriente, aree molto più calde rispetto alle nostre latitudini. Il fisico del nostro gatto domestico, grazie a questa eredità ancestrale, è attrezzato per gestire il calore al punto da trovarsi perfettamente a suo agio al sole diretto. La tendenza a ricercare attivamente il calore si nota anche in inverno, quando i gatti possono godere del calore di termosifoni, camini o nel caso di randagi anche entrando nei cofani delle auto appena spente.

La luce solare influenza anche il sonno: l'esposizione al sole stimola la produzione di melatonina che regola i ritmi del sonno. Negli esseri umani, come in altri animali, il sole è anche necessario per la sintesi della vitamina D. Nei gatti questo processo è un po' diverso: loro non assumono la vitamina D dalla luce solare ma dall'alimentazione, tuttavia il calore del sole attiva il processo attraverso il quale si formano sostanze oleose sulla loro pelliccia che una volta ingerite durante la toelettatura li aiutano ad avere un pelo pulito e in salute.

Questo amore per il sole ha quindi tanti lati positivi, ma è bene non esagerare. Il colpo di calore è dietro l'angolo anche per i gatti, alcune razze possono soffrire particolarmente le alte temperature, e quindi è bene avere sempre a mente i consigli degli esperti per sopportare i mesi estivi.