Perché il gatto si butta a terra?

I gatti si buttano a terra soprattutto per comunicare con le persone e i motivi possono essere diversi: il gioco, la richiesta di attenzione, il bisogno di rilassarsi, la marcatura del territorio, o anche la semplice ricerca di un po' di refrigerio.

Il linguaggio corporeo è una parte importante della comunicazione dei gatti tra i comportamenti più frequenti c'è proprio quello di buttarsi a terra. A fare la differenza è il contesto in cui il gatto compie questa specifica azione. Vediamo quindi cosa può significare nella maggior parte dei casi.

Per giocare

Ogni gatto ha una personalità unica e i suoi comportamenti non possono essere sempre ricondotti a stati d’animo o motivazioni specifiche. Tuttavia, una delle ragioni principali per cui un gatto si butta a terra è il gioco.

Questo comportamento è legato all’istinto predatorio. Buttarsi a terra e acquattarsi può essere un modo per rendere il gioco più dinamico, invitare il compagno di giochi a una simulazione di lotta, o afferrare meglio una preda-giocattolo. Il gioco è una parte fondamentale della vita di un gatto, e vedere un gatto che si getta a terra in un contesto ludico è un buon segno della sua vitalità e del suo benessere.

Per chiedere attenzione

Un altro motivo comune per cui i gatti si buttano a terra è per attirare l’attenzione del loro umano di riferimento. Se un gatto si butta a terra e mostra la pancia, è un segno di grande fiducia e sicurezza. La pancia è una zona particolarmente vulnerabile, e il gatto la espone solo quando si sente completamente al sicuro.

Non sempre però questo gesto implica la voglia di essere toccato. Spesso, il gatto sta semplicemente comunicando come si sente. Ignorare questo gesto potrebbe farlo sentire trascurato, quindi è importante rispondere con dolcezza, magari con parole affettuose o una carezza leggera, rispettando i suoi limiti.

Per rilassarsi

In alcune situazioni, il gatto potrebbe buttarsi a terra semplicemente per rilassarsi. Potrebbe restare sdraiato su un fianco, osservando l’umano di riferimento e sbattendo lentamente le palpebre, il cosiddetto “slow blinking”, che è un segno di fiducia e tranquillità.

In altri casi, potrebbe addirittura mettersi a pancia in su e sonnecchiare. Questo comportamento indica che il gatto si sente al sicuro e a suo agio nell’ambiente in cui si trova, e che non percepisce alcuna minaccia immediata.

Per marcare il territorio

Alcuni gatti si buttano a terra per marcare il territorio. Strisciando sul pavimento e strofinandosi, lasciano tracce di feromoni che segnalano la loro presenza. Questo comportamento non solo stabilisce una sorta di dominio sul territorio, poiché mostrando la sua presenza ribadisce la propria superiorità.

È un modo per i gatti di dire "questo è il mio spazio" e può essere visto più spesso in gatti che condividono la casa con altri animali.

Per salutare

Molti gatti tendono a buttarsi a terra come forma di saluto quando rivedono la loro persona di riferimento dopo un'assenza. Quando l'umano torna a casa dopo essere stato fuori per qualche ora, il gatto potrebbe andargli incontro e poi buttarsi a terra, rotolandosi o mostrando la pancia. Questo comportamento manifesta la gioia del gatto e serve a dare il “bentornato”. È un gesto affettuoso che rafforza il legame tra il gatto e l’umano.

Per il caldo

In alcuni casi, buttarsi a terra può essere un sintomo di disagio o stress, soprattutto a causa del caldo. Se un gatto soffre particolarmente il caldo, potrebbe sdraiarsi a terra per prendere contatto con una superficie fresca. Si tratta di un segnale a cui prestare attenzione, osservando il comportamento generale del gatto per cogliere eventuali segni di malessere.

Se il gatto appare in buona salute e si getta a terra occasionalmente, non c’è motivo di preoccuparsi. Tuttavia, se sembra sofferente o stressato, è bene prendere provvedimenti, come investire in un tappetino refrigerante.