Perché il gatto è improvvisamente debole e meno attivo: le cause e i problemi associati al cambiamento

Un gatto improvvisamente apatico può nascondere stress, disagi emotivi o problemi di salute. La letargia improvvisa è un segnale da non sottovalutare, ma è importante osservare anche altri sintomi e cambiamenti comportamentali e rivolgersi al veterinario per capire se si tratta davvero di un problema serio.

Se il nostro gatto diventa improvvisamente meno attivo, potrebbe esserci qualcosa che non va



Se il nostro gatto cambia improvvisamente umore e comportamento, diventando meno attivo o addirittura apatico e debole, è naturale preoccuparsi. Il micio che fino al giorno prima giocava, correva e saltava sul divano, ora passa le giornate fermo, dorme più del solito o sembra affaticato anche solo quando deve salire su una sedia. Un cambiamento di comportamento così repentino ed evidente può avere diverse cause, che spaziano da problemi legati allo stress e altri disagi psichici, fino a malattie anche serie.

Naturalmente, ogni alterazione nel comportamento o nelle abitudini, soprattutto se improvvisa e così evidente, va discussa quanto prima con il proprio veterinario di fiducia. Un gatto che appare "debole" da un giorno all'altro spesso non sta bene o sta cercando di comunicarci che qualcosa non va.

Le cause psicologiche del gatto improvvisamente meno attivo

Il benessere mentale del gatto viene molto spesso sottovalutato, ma lo stress e l'ansia possono incidere in modo profondo sul suo comportamento e sulla sua "vitalità". I gatti sono animali abitudinari e molto sensibili ai cambiamenti e per quanto possano sembrare distaccati o riservati, ogni variazione nel loro ambiente fisico e sociale può avere effetti profondi. Uno dei motivi psicologici più comuni per cui un gatto diventa improvvisamente meno attivo è il cambiamento nella sua routine quotidiana.

Un trasloco, l'arrivo di una nuova persona o di un altro animale in casa o semplicemente una diversa disposizione dei mobili e dell'arredo possono alterare le sue abitudini e provocare uno stato di insicurezza e disagio. Anche la noia può essere una possibile causa. I gatti che vivono in ambienti poveri di stimoli – pochi giochi, nessun accesso all'esterno, poco contatto con il proprio umano – tendono a "spegnersi", a dormire di più, a muoversi di meno. In questi casi il comportamento apatico non è legato a una malattia, ma a un profondo stato di disagio emotivo.

Infine, non va trascurato il ruolo della cosiddetta depressione felina o del gatto. Sì, anche i gatti possono manifestare sintomi e stati d'animo paragonabile alla depressione, soprattutto dopo eventi traumatici come l'abbandono, la perdita di un compagno o periodi prolungati di solitudine. Un gatto depresso è un gratto triste, chiuso in se stesso, che interagisce poco e sembra spesso stanco. Ha una vita sedentaria e può presentare alterazioni come obesità e overgrooming, ovvero si lecca in maniera eccessiva, quasi incessante.

Perché il gatto cambia all'improvviso: i motivi di salute

Stanchezza, letargia e apatia possono essere causati sia da stress e disagio psicologico che da problemi di salute



Naturalmente, un gatto che si mostra improvvisamente debole e meno attivo può essere anche un gatto malato. In particolare, quando il comportamento cambia senza un apparente motivo e si associa ad altri segnali o sintomi come mancanza di appetito, vomito, diarrea, febbre o respirazione affannosa, allora la visita veterinaria diventa urgente. Le possibili cause possono essere tante e non tutte sono sempre semplici da identificare.

La "debolezza" potrebbe per esempio essere causata da infezioni sia virali che batteriche, che possono provocare febbre, dolore muscolare e apatia. Nei gatti più anziani, invece, è molto comune l'insufficienza renale cronica, che si manifesta con debolezza, letargia, perdita di peso, sete eccessiva e minzione abbondante. C'è poi l'anemia, che può essere causata da infezioni parassitarie, malattie autoimmuni o tumori, e porta spesso con sé una marcata debolezza.

Tra le altre possibili cause patologiche ci sono poi diabete mellito, che provoca stanchezza, aumento della sete, fame e perdita di peso, oppure dolori cronici, come come nel caso dell'artrosi, spesso silenziosa, ma molto debilitante, soprattutto nei gatti anziani. Ogni sintomo – à bene sempre ribadirlo – va valutato anche nel contesto generale e solo una visita veterinaria può permettere di individuare la presenza eventuali patologie o problemi di salute più o meno seri.

Quali comportamenti osservare e quando preoccuparsi

I gatti sono dei veri maestri nel nascondere il dolore o problemi di salute anche seri. Proprio per questo, anche piccoli segnali possono avere un grande significato ed essere il sintomo che qualcosa proprio non va. Ovviamente, non sempre un gatto meno attivo sta male: in estate, per esempio, è normale che riduca le sue attività, cercando zone d'ombra e dormendo più ore del solito per difendersi dal caldo. Anche i gatti anziani, inevitabilmente, tendono ad avere ritmi più lenti, pur rimanendo comunque curiosi e vigili.

Tuttavia, bisogna preoccuparsi se il cambiamento è davvero improvviso, marcato e accompagnato da altri segnali come perdita di appetito o sete, miagolii e vocalizzazioni insolite, difficoltà nei movimenti e nel saltare, cambiamenti nell'utilizzo della lettiera e nascondersi eccessivamente o, al contrario, cercare insistentemente il contatto. Come sempre, conoscere davvero il proprio gatto, le sua abitudini e le sue preferenze, è il vero segreto per individuare un campanello d'allarme che può indicare un possibile malessere fisico o psicologico.

Anche se ogni gatto ha il suo modo di esprimersi, se cambia improvvisamente comportamento e abitudini, fa cose strane o sembra decisamente diverso dal micio che conoscevamo, quasi sono un segnali che non vanno ignorati. L'osservazione attenta del nostro amico felino e il confronto costante con il proprio veterinario di fiducia, sono gli strumenti più preziosi a nostra disposizione per garantire salute e benessere sia fisico che psicologico al micio.