Perché il criceto non va sulla ruota?

I criceti sono animali molto attivi e hanno bisogno di tanta attività fisica. Proprio per questo si inserisce la ruota all'interno della loro gabbietta. Se però non la usano possono esserci diversi motivi, tra cui problemi di salute, ma non solo.

I criceti sono piccoli roditori incredibilmente attivi: in natura percorrono chilometri ogni notte alla ricerca di cibo e riparo. Per questo motivo, chi decide di adottarne uno dovrebbe offrirgli un ambiente che rispetti il più possibile i suoi bisogni, a partire da un alloggio spazioso e ben accessoriato. Tra questi c'è anche la ruota, uno degli strumenti più utili e immediati per garantire il suo benessere: gli permette infatti di sfogare l'energia accumulata e di mantenersi attivo. Ma cosa succede se il criceto non va sulla ruota o smette di usarla?

Il rifiuto della ruota può avere diverse cause, alcune legate alla sua salute, altre alla struttura stessa dell'oggetto oppure anche, semplicemente, a preferenze individuali. Scopriamo quindi perché la ruota può essere così utile, quali possono essere i motivi per cui il criceto e cosa fare in questi casi.

Perché per i criceti è importante la ruota?

L'attività fisica è essenziale per il benessere di qualsiasi criceto, a prescindere dalla specie. Esistono infatti diverse specie domestiche o da compagnia, tra cui il criceto dorato o criceto siriano (più grande) e quello russo, conosciuto anche come criceto nano. In natura, questi piccoli roditori trascorrono gran parte della notte esplorando il territorio, scavando gallerie sotterranee e andando alla ricerca di cibo. In cattività, però, le loro possibilità di movimento sono molto limitate, soprattutto se l'alloggio non è abbastanza ampio o stimolante.

La ruota rappresenta quindi un'alternativa fondamentale per permettere al criceto di muoversi e consumare energia. Oltre a prevenire l'obesità, l'esercizio fisico aiuta a mantenere il suo apparato muscolo-scheletrico in salute e riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, correre sulla ruota ha anche una funzione psicologica: aiuta a combattere lo stress e la noia, riducendo comportamenti anomali come il mordere le sbarre della gabbia o l'iperattività.

Tuttavia, affinché la ruota venga utilizzata correttamente, deve rispettare alcuni criteri essenziali: deve essere sicura, della giusta dimensione e priva di elementi che possano risultare scomodi o pericolosi per il criceto. Le ruote troppo piccole possono per esempio causare problemi alla colonna vertebrale, mentre quelle che hanno al suo interno scalini troppo alti oppure sono fatte a grate o sbarre, come una gabbia, posso spesso causare ferite alle zampe o alle dita.

6 motivi per cui il criceto rifiuta la ruota

Se però il criceto smette di correre sulla ruota o non ha mai mostrato molto interesse verso questo accessorio, è importante capire quale può essere la causa per provare a risolvere il problema. Ecco quindi alcune delle motivazioni più comuni:

Non sta bene/ha problemi di salute : Se il criceto manifesta altri segnali di malessere, come letargia, perdita di peso o difficoltà di movimento, è possibile che abbia un problema di salute. In questo caso, è fondamentale portarlo subito da un veterinario esperto in piccoli animali o esotici.

: Se il criceto manifesta altri segnali di malessere, come letargia, perdita di peso o difficoltà di movimento, è possibile che abbia un problema di salute. In questo caso, è fondamentale portarlo subito da un veterinario esperto in piccoli animali o esotici. La ruota è troppo piccola : Molti criceti rifiutano di usare una ruota troppo stretta perché li costringe a curvare la schiena in modo innaturale , causando dolore e disagio. Per i criceti nani , il diametro dovrebbe essere di almeno 20 cm, mentre per i criceti siriani serve una ruota di almeno 30 cm.

: Molti criceti rifiutano di usare una ruota troppo stretta perché li costringe a , causando dolore e disagio. Per i , il diametro dovrebbe essere di almeno 20 cm, mentre per i serve una ruota di almeno 30 cm. Materiali scomodi o pericolosi : Le ruote con sbarre metalliche o scalini possono essere fastidiose o addirittura causare danni e ferite alle zampette del criceto. Meglio optare per ruote con superficie liscia e senza fessure, che sia però di un materiale non troppo scivoloso .

: Le ruote con sbarre metalliche o scalini possono essere fastidiose o addirittura causare danni e ferite alle zampette del criceto. Meglio optare per ruote con superficie liscia e senza fessure, che sia però di un materiale . Rumorosità eccessiva : Alcuni criceti potrebbero spaventarsi se la ruota è troppo rumorosa o traballante. Una ruota stabile e silenziosa è sempre la scelta migliore.

: Alcuni criceti potrebbero spaventarsi se la ruota è troppo rumorosa o traballante. Una è sempre la scelta migliore. Preferenze individuali : Non tutti i criceti amano la ruota. Alcuni preferiscono altri modi per fare esercizio, come arrampicarsi o scavare tunnel.

: Non tutti i criceti amano la ruota. Alcuni preferiscono altri modi per fare esercizio, come arrampicarsi o scavare tunnel. Problemi legati all'età: Un criceto anziano potrebbe smettere di usare la ruota a causa di una ridotta mobilità o dell'insorgenza di problemi alle articolazioni.

Come far andare il criceto sulla ruota

Se il criceto rifiuta la ruota, naturalmente non si può costringerlo a usarla, ma si può comunque provare a trovare una soluzione oppure un'alternativa più adeguata. Ecco alcune delle cose che possiamo provare a fare per migliorare il benessere del criceto:

Cambiare la ruota : Se il problema è legato alla dimensione o alla struttura della ruota, provare a sostituirla con una più grande e con una superficie interna più adatta potrebbe risolvere la situazione.

: Se il problema è legato alla dimensione o alla struttura della ruota, provare a sostituirla con una più grande e con una superficie interna più adatta potrebbe risolvere la situazione. Offrire alternative per l'attività fisica : Se il criceto non ama la ruota, si possono introdurre altri elementi per stimolarlo a muoversi, come tunnel, cunicoli e strutture per arrampicarsi o scavare. Questi arricchimenti dovrebbero comunque essere presenti a prescindere dalla ruota.

: Se il criceto non ama la ruota, si possono introdurre altri elementi per stimolarlo a muoversi, come tunnel, cunicoli e strutture per arrampicarsi o scavare. Questi arricchimenti dovrebbero comunque essere presenti a prescindere dalla ruota. Provare con una palla per criceti : Alcuni criceti apprezzano le palle da esercizio per criceti, che permettono loro di esplorare l'ambiente in sicurezza. Tuttavia, devono essere usate con molto cautela e solo per brevi periodi, evitando di esporre il criceto a situazioni stressanti o di tenerlo troppo a lungo chiuso al suo interno.

: Alcuni criceti apprezzano le palle da esercizio per criceti, che permettono loro di esplorare l'ambiente in sicurezza. Tuttavia, devono essere usate con molto cautela e solo per brevi periodi, evitando di esporre il criceto a situazioni stressanti o di tenerlo troppo a lungo chiuso al suo interno. Garantire uno spazio più ampio: Uno spazio più grande e arricchito con giochi, tunnel e nascondigli può favorire il movimento e migliorare il suo benessere anche senza l'uso della ruota. Anche se i criceti sono animali di piccole dimensioni, sono estremamente curiosi e attivi e non possono di certo vivere in una piccolissima gabbietta per tutta la vita.

Se dopo aver provato queste soluzioni il criceto continua a ignorare la ruota, è possibile che semplicemente non sia interessato a usarla. Se non mostra segnali di stress o di malessere psico-fisico, non è un problema. L'importante è garantirgli comunque una dieta sana e un ambiente stimolante e arricchito che gli permetta di sfogare la sua energia e mantenersi in salute, se e quando lui lo ritiene opportuno.