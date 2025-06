Come si lavano i criceti: ecco perché fanno i “bagni di sabbia”

I criceti, soprattutto quelli nani, usano la sabbia per farsi il bagno: si rotolano per rimuovere sebo e pelle morta, anche per questo on vanno lavati. La sabbia giusta può essere quindi un importante arricchimento ambientale che aiuta anche migliorare l'igiene personale.

Tra gli arricchimenti ambientali che possono migliorare il benessere del nostro criceto ce n'è uno ancora un po' sottovalutato e poco conosciuto, soprattutto per chi adotta per la prima volta questi piccoli roditori da compagnia: il bagno di sabbia. Non si tratta solo di un gioco, ma di una vera e propria necessità, soprattutto per alcune specie. I criceti sono infatti animali abituati a scavare e in natura vivono in tane complesse scavate proprio nel terreno o nella sabbia.

Per questo la sabbia non solo li stimola a esprimere alcuni dei loro comportamenti naturali, ma in alcuni casi diventa anche un alleato prezioso per la loro igiene. Le specie più piccole e "nane", come il criceto di Roborovskij o il criceto russo sono infatti originarie di ambienti aridi o semidesertici e hanno quindi sviluppato una serie di comportamenti molto particolari per pulirsi e prendersi cura della propria pelliccia: si "lavano" rotolandosi nella sabbia.

Perché i criceti si strofinano nella sabbia per pulirsi

In natura, molti animali fanno abitualmente bagni di sabbia o di polvere. Aiutano per esempio a rimuovere la pelle morta in eccesso, oppure a eliminare fastidiosi parassiti. Anche per i criceti rappresenta un po' una sorta di "doccia secca", in particolare per le specie più piccole o cosiddette nane (per esempio il russo o il Roborovskij), che non amano molto l'acqua. Per loro, il bagno di sabbia è un'alternativa perfetta.

Quando si rotolano energicamente nella sabbia lo fanno soprattutto per due motivi: eliminare residui di pelle morta, mantenendo pulita la cute, rimuovere il sebo in eccesso prodotto naturalmente dalla pelle, che altrimenti renderebbe la pelliccia troppo oleosa. La sabbia li aiuta quindi a esfoliare la pelle e ad assorbire il sebo, ecco perché "rotolarsi" per queste specie non è solo un comportamento buffo e divertente, ma un'abitudine ben radicata nella loro storia evolutiva.

Quale sabbia fornire ai criceti per l'igiene personale

La sabbia deve essere abbastanza fine da permettere lo strofinamento, ma non troppo da sollevarsi in nuvole di polvere



Fornire una cassetta con la sabbia al proprio criceto è un arricchimento semplice, ma molto utile e soprattutto apprezzato. Tuttavia, non tutte le sabbie sono adatte. Alcuni materiali, se troppo fini o contenenti polveri, possono causare problemi respiratori, mentre altre, ricche di calcio (come la sabbia per rettili o uccelli), possono essere abrasive o irritanti per la pelle dei piccoli roditori. La sabbia deve essere abbastanza fine da permettere lo strofinamento, ma non troppo da sollevarsi in nuvole di polvere alla minima zampata.

In commercio esistono sabbie specifiche per criceti (e più in generale per piccoli roditori), facilmente reperibili nei negozi specializzati oppure online. Spesso sono etichettate come "sabbia del deserto" o "hamster sand bath", e sono generalmente sicure se provengono da produttori affidabili. Un contenitore basso tipo lettiera (anche questi facilmente reperibili in commercio), riempito con qualche centimetro di sabbia, e posizionato in un angolo tranquillo della gabbia sarà subito esplorato con vivacità dal nostro piccolo roditore.

I criceti hanno bisogno del bagno?

A questo punto, meglio chiarire anche un altro aspetto legato all'igiene dei criceti: non bisogna mai lavare un criceto con acqua, a meno di emergenze veterinarie molto particolari.I roditori, inclusi i criceti, sanno perfettamente badare alla propria igiene personale, soprattutto se possono contare appunto su un bel bagno di sabbia. Come già anticipato, i criceti nani, come il Roborovskij o il Winter White, cercano spontaneamente la sabbia per rotolarsi e mantenere pulita la pelliccia.

In questi casi, una sabbiera non è solo un arricchimento per prendersi cura del piccolo roditore, ma un bisogno vero e proprio. Per il criceto dorato (Mesocricetus auratus), la situazione è leggermente diversa. Questa specie di grandi dimensioni in natura vive in ambienti diversi e non usa la sabbia per fare bagni. Può comunque apprezzare la presenza di sabbia in cui scavare, marcare il territorio o semplicemente esplorare. Anche se non la userà come una vasca da bagno, la sabbia può essere comunque un simpatico e stimolante arricchimento ambientale.