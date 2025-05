Perché il criceto morde la gabbia? Cosa vuole comunicare

Al contrario di quello che siamo portati a pensare, il criceto non morde la gabbia per scappare, ma può comunque sentirsi in trappola. Lo fa spesso per soddisfare bisogni naturali come limare i denti e sfogare lo stress e la noia. Offrire arricchimento ambientale e una migliore qualità della vita può influire su questo comportamento.

Il criceto del deserto (Phodopus roborovskii) è uno dei più presenti nelle case



Se il tuo criceto si aggrappa alle sbarre della gabbietta e comincia a rosicchiarle senza sosta non lo fa perché vuole scappare, anche se potrebbe effettivamente sentirsi in trappola. Questo comportamento apparentemente incomprensibile è causato da diversi fattori, sia etologici, legati quindi alla specie a cui appartiene, sia dalle condizioni in cui è tenuto.

I criceti possono appartenere a diverse specie: il criceto dorato o siriano (Mesocricetus auratus); i criceti nani come il siberiano (Phodopus sungorus), il criceto del deserto (Phodopus roborovskii) e il criceto cinese (Cricatus griseus). Tutte sono accomunate da alcune caratteristiche, tra cui quella mal sopportare la detenzione in ambienti poco stimolanti. In questi casi potrebbero manifestarsi comportamenti di disagio e noia. Rosicchiare le sbarre è uno di questi.

Cosa significa quando il criceto morde la gabbia?

Se il criceto morde spesso le sbarre della gabbietta sta lanciando il messaggio che qualcosa non va, dal punto di vista dell’ambiente in cui vive oppure dello stress



Il criceto è un roditore e tutti i roditori hanno la necessità fisiologica di rosicchiare. I suoi denti infatti crescono continuamente e devono essere mantenuti a una lunghezza adeguata per prevenire problemi di salute. In cattività, potrebbe decidere di affilare i denti sulle sbarre della gabbietta se non ha altri oggetti adeguati.

Ma c'è anche un elemento psicologico da considerare. Un criceto che continua a rosicchiare le sbarre potrebbe essere stressato, frustrato o generalmente annoiato. Una piccola gabbia senza nulla dentro, senza nascondigli, assolutamente senza materiali da rosicchiare o su cui muoversi, può essere un luogo molto oppressivo per un criceto. In queste circostanze, rosicchiare le sbarre può essere un modo per sfogare la frustrazione. Per questo è fondamentale non trascurare questo comportamento né considerarlo come un'abitudine inevitabile: è un messaggio che qualcosa non va e può essere migliorato.

Attenzione a non confondere questo atteggiamento con l'attuazione di un piano di fuga. È vero che i criceti sono abilissimi nella fuga e poi, una volta fuori dalla gabbia, sono difficili da trovare, ma come abbiamo visto non rosicchiano per questo le sbarre della gabbietta, anche se la lesione di alcune parti può effettivamente portare a questo. La fuga è quindi una causa secondaria di un comportamento che ha la propria origine altrove.

Cosa fare quando il criceto morde la gabbia

Per permettere al criceto di vivere bene e sviluppare un buon rapporto con lui, è necessario essere consapevoli delle sue necessità e cercare di soddisfarle il più possibile. Nonostante l'aspetto tenero e buffo, i criceti non sono giocattoli, ma esseri viventi con le loro esigenze, esattamente come le abbiamo noi. Il loro benessere dipende quindi in gran parte dalla capacità della famiglia in cui vive di fornire un habitat che soddisfi i loro bisogni.

L'arricchimento ambientale è fondamentale a questo scopo. Fornire al criceto una gabbietta grande e ben attrezzata con cose da rosicchiare, nascondigli, tubi e cavità da esplorare ridurrà notevolmente la probabilità che rosicchi le sbarre. A questo scopo può essere preferibile optare per la teca di vetro.

Uno degli elementi cruciali per l'arricchimento ambientale è la ruota. Il correre per lui è un'attività estremamente gratificante: lo rilassa, lo intrattiene e gli permette di rilasciare un po' di energia nel modo più sano possibile. Non è del strano vedere un criceto correre sulla ruota, senza sosta, per molti minuti di seguito, anzi indica che sta facendo qualcosa che gli piace e che può distrarlo da altre attività molto meno sane.