L’appello della chef Chiara Pavan: “Basta all’allevamento in gabbia: troppa sofferenza per gli animali”

La chef veronese Chiara Pavan, 1 Stella Verde Michelin per la sostenibilità, ha prestato volto e voce per sostenere la campagna di Essere Animali per eliminare le gabbie che limitano la libertà di movimento di tutte le specie animali allevate a fini alimentari.

Chiara Pavan



C'è un'iniziativa popolare, promossa da Essere Animali, che ha raccolto già migliaia di firme in Italia e mira a una proposta di legge che chiede qualcosa di molto semplice, in realtà: che si smetta di allevare dentro gabbie che limitano la libertà di movimento tutte le specie animali allevate a fini alimentari.

Ora la proposta ha una supporter in più: la chef stellata Chiara Pavan, giudice ospite a MasterChef Italia, che invita chiunque a firmare per porre fine alle sofferenze dei milioni di animali allevati in queste condizioni.

La proposta di legge disciplina il graduale superamento e il definitivo divieto dell’utilizzo di gabbie e di sistemi di contenimento, individuali o collettivi e le disposizioni previste sono volte anche a sostenere la riconversione strutturale e tecnologica delle aziende zootecniche, valorizzando la sostenibilità ambientale, garantendo la tutela della salute pubblica e la qualità della filiera.

In Europa, diversi paesi hanno già introdotto divieti o forti limitazioni all’uso delle gabbie negli allevamenti intensivi. La Svezia, ad esempio, nel caso delle scrofe ha vietato tutte le gabbie già nel 1994 e in Danimarca le gabbie di gestazione e quelle di allattamento saranno vietate a partire rispettivamente dal 2035 e 2041. In Italia non esistono misure analoghe, "eppure secondo l’ultimo Eurobarometro – precisano dall'associazione – oltre il 90% delle persone nel nostro Paese è favorevole al divieto dell’allevamento di animali in gabbia".

"Penso che sia un primo passo verso un mondo in cui ci sarà un reale rispetto degli animali", ha dichiarato la chef attraverso i video che l'associazione ha diramato in cui Pavan mette il suo volto e la sua voce a disposizione di un messaggio molto chiaro, in cui dà numeri e dati: "Sono 40 milioni gli animali che in Italia vivono ancora rinchiusi in piccole gabbie: non solo 600 mila scrofe ma anche oltre 17 milioni di galline ovaiole, 13 milioni di conigli, 1,5 milioni di vitelli e 8 milioni di quaglie".

Pavan ricorda anche che le gabbie sono così strette, mentre scorrono le immagini della chef con cartelli e sotto quelle delle scrofe, "che non riescono nemmeno a girarsi su se stesse". E parla delle madri che vengono utilizzate solo come fattrici e dei cuccioli che muoiono schiacciati "a causa del poco spazio vitale".

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L'iniziativa di una proposta di legge per fermare l'allevamento in gabbia non è solo italiana. Tra il 2018 e il 2020, 1,4 milioni di cittadini europei hanno firmato l’ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) ‘End the Cage Age’, per chiedere alla Commissione UE di vietare per sempre l’uso delle gabbie negli allevamenti.