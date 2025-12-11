Perché il cane mangia i fili elettrici: cosa lo attrae e quali sono i rischi

Il cane mordicchia i fili elettrici per noia, perché sta mettendo i denti, o perché sta esplorando. In ogni caso è bene intervenire per evitare che si faccia del male.

Il cane mangia i cavi per diversi motivi, ma in ogni caso è un comportamento molto pericoloso



Il cane mangia i fili elettrici più spesso di quanto pensi, e questo può essere un problema per la tua sicurezza e per quella della tua abitazione. È fondamentale quindi capirne i motivi e prevenire questo comportamento. Succede con i fili del caricabatterie, con quelli dietro al televisore, e in certi periodi dell’anno anche con le luci di Natale. In questo caso i cavi sottili delle lucine colorate possono risultare particolarmente interessanti.

Vediamo perché accade e come evitarlo.

Per quale motivo il cane rosicchia i cavi elettrici

La tendenza a mordere e mordicchiare è un'abitudine di molti cani ed è dovuta alla loro modalità di esplorazione che avviene soprattutto attraverso la bocca. È in questo modo che i cani riescono ad acquisire preziose informazioni chimiche e olfattive sull'ambiente e gli altri individui.

Questo comportamento può intensificarsi durante la fase della dentizione dei cuccioli, quando il fastidio alle gengive li spinge a cercare superfici da rosicchiare per alleviare la pressione del dente che sta emergendo.

Anche gli individui adulti possono fare lo stesso se si sentono particolarmente annoiati, poco stimolati o stanno vivendo una situazione molto stressante. In questi casi il rosicchiare i cavi rappresenta un modo per alleviare la tensione, e il segno di un disturbo comportamentale. Davanti a un simile disagio, i problemi non sono legati solo alla sicurezza dell'animale che finisce per concentrarsi su uno sfogo pericoloso come i cavi, ma anche al suo benessere generale.

Cosa succede se il cane mangia i fili dell'elettricità

Se il cane mangia i fili dell'elettricità il rischio più immediato è la folgorazione. Un morso superficiale a un cavo collegato all'elettricità può essere sufficiente a esporre i denti e la lingua alla corrente, con possibili ustioni. Nei casi più gravi, la scarica può provocare danni respiratori o cardiaci. A questo pericolo si aggiunge quello, più subdolo ma altrettanto significativo, legato all’ingestione di frammenti di plastica o metallo.

Inoltre, una volta ingeriti, questi corpi estranei possono graffiare o perforare le pareti dello stomaco e dell’intestino, causando infezioni e ostruzioni che richiedono un intervento immediato da parte del veterinario.

Come impedire che il cane mangi i fili elettrici

Per impedire che il mane mangi i fili elettrici è fondamentale identificare esattamente le cause che lo spingono a farlo. Se il problema è comportamentale e quindi nasce dalla noia o dalla mancanza di stimoli, è utile rivedere la propria routine familiare portando più spesso il cane a passeggio, e offrendogli giochi più stimolanti.

Se si tratta di un cucciolo nella fase di dentizione è bene mettergli a disposizione giochi appositamente formulati a questo scopo che possono alleviare il fastidio e ridurre l’interesse verso oggetti pericolosi. Sul piano pratico, rendere i cavi meno accessibili aiuta molto: passacavi rigidi, canaline, rialzi, sono tutte abitudini che riducono le occasioni di contatto.