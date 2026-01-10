Cosa significa quando il cane morde l’aria all’improvviso: cos’è il “fly biting” e perché lo fa

Il fly biting è un comportamento in cui il cane scatta e morde l'aria, come se stesse tentando di afferrare una mosca. Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma spesso sono collegate a problemi neurologici, disturbi gastrointestinali e altri fattori.

Il fly biting è una sindrome ancora poco conosciuta che porta il cane a mordere qualcosa di invisibile nell’aria, come una mosca



A volte, alcuni cani sembrano cercare di mordere qualcosa di invisibile nell'aria, come se ci fossero delle mosche (in inglese fly) davanti a loro. Un comportamento insolito, definito appunto fly biting. Può manifestarsi con movimenti rapidi della testa, seguiti da uno o più tentativi di afferrare qualcosa con la bocca, spesso accompagnati da salti o scatti improvvisi. Si tratta di una sindrome molto rara e ancora poco conosciuta, le cui cause sembrano essere diverse e possono essere associate sia a problemi comportamentali o neurologici che fisici.

Di conseguenza, anche le possibili soluzioni o terapie possono variare notevolmente da caso a caso e a seconda degli specifici fattori scatenanti. Gli episodi di fly biting possono essere isolati, sporadici oppure regolari e talvolta sono anche accompagnati da altri cambiamenti comportamenti come agitazione, ansia e iper-attaccamento al proprio umano. La sindrome è stata riscontrata in numerose razze e in cani di ogni età, anche se sembrano esserci alcuni cani particolarmente predisposti.

Perché il cane morde l'aria: le principali cause del fly biting

Le possibili cause del fly biting non sono ancora del tutto chiare e univoche, ma sembrano essere molteplici. Tra queste troviamo convulsioni, disturbo ossessivo compulsivo, patologie e disturbi gastrointestinali e problemi alla vista e agli occhi.

Problemi neurologici : condizioni come l'epilessia parziale possono causare questo comportamento. Le crisi vengono considerate in un certo senso incomplete, manifestandosi in modi che coinvolgono appunto solo una parte del corpo, come la testa e la bocca.

: condizioni come possono causare questo comportamento. Le crisi vengono considerate in un certo senso incomplete, manifestandosi in modi che coinvolgono appunto solo una parte del corpo, come la testa e la bocca. Disturbi gastrointestinali : alcuni cani con problemi intestinali hanno mostrato comportamenti simili al fly biting. Il reflusso gastrico o altre condizioni simili potrebbero causare un disagio che si manifesta con morsi a vuoto nell'aria.

: alcuni cani con hanno mostrato comportamenti simili al fly biting. Il reflusso gastrico o altre condizioni simili potrebbero causare un disagio che si manifesta con morsi a vuoto nell'aria. Ansia e stress : in alcuni casi, il fly biting può essere un comportamento compulsivo ripetitivo derivato da condizioni di ansia o stress profondi. I cani che soffrono condizioni fortemente deprivanti, possono infatti sviluppare comportamenti ripetitivi come risposta per scaricare lo stress accumulato.

: in alcuni casi, il fly biting può essere derivato da condizioni di ansia o stress profondi. I cani che soffrono condizioni fortemente deprivanti, possono infatti sviluppare comportamenti ripetitivi come risposta per scaricare lo stress accumulato. Problemi visivi : anche possibili disturbi della vista, come la presenza di corpi estranei o anomalie nella retina , possono indurre il cane a reagire a stimoli visivi inesistenti che però percepisce come se fossero presenti oggetti davanti a lui.

: anche possibili disturbi della vista, come la presenza di , possono indurre il cane a reagire a stimoli visivi inesistenti che però percepisce come se fossero presenti oggetti davanti a lui. Allergie o irritazioni: anche allergie alimentari e non solo vengono talvolta ipotizzate come possibili cause di disagio e prurito che porta il cane a comportarsi come se cercasse di mordere qualcosa nell'aria.

Quali cani sono inclini al fly biting

Non sembrano esserci razze più predisposte di altre, ma alcuni cani sono più inclini a patologie collegate al fly biting



Non esistono razze specificamente predisposte al fly biting, anche se alcune sembrano essere leggermente più inclini a determinati problemi di salute che possono aumentare le possibilità di sviluppare questa sindrome. Per esempio, razze con una certa predisposizione all'epilessia, come il Pastore Tedesco, oppure il Cavalier King Charles Spaniel, potrebbero essere più a rischio di sviluppare questo comportamento anomalo.

La sindrome è stata comunque riscontrata in numerose razze, inclusi i meticci e anche sull'età non sembrano esserci ancora certezze. Sia individui giovani che adulti hanno manifestato il fly biting, tuttavia i cani più anziani, che possono avere maggiori probabilità di sviluppare problemi neurologici o alla vista, potrebbero di conseguenza essere più inclini di altri.

Come comportarsi quando il cane morde l'aria

Se il cane mostra comportamenti riconducibili al fly biting, è necessario approfondire la questione per determinare le possibili cause e trovare la soluzione più adatta, ammesso che sia il caso intervenire. Nei casi più lievi e non particolarmente debilitanti è talvolta preferibile non intervenire affatto. La prima cosa da fare, in ogni caso, è comunque consultare un veterinario per un controllo medico completo.

Il veterinario può eseguire una serie di test per determinare se ci sono cause fisiche, come problemi neurologici o gastrointestinali, alla base del comportamento. Eventualmente, una volta individuate le possibili cause, si deciderà se e come intervenire attraverso farmaci specifici oppure con un cambiamento della dieta, se i fattori scatenanti sono possibili allergie o disturbi gastrointestinali.

Se il fly biting è invece legato all'ansia o allo stress, potrebbe essere necessario individuare strategie per eliminare o ridurre questi fattori scatenanti, come maggiore esercizio fisico, giochi di stimolazione mentale e possibili cambiamenti ambientali e relazionali. Il fly biting può essere un comportamento che desta non poca preoccupazione, ma con una diagnosi tempestiva e un trattamento personalizzato, è possibile gestirlo e migliorare la qualità della vita del cane e del resto della famiglia.